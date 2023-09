Western Digital stel SN770M NVMe SSD bekend vir Steam Deck en ROG Ally

Western Digital het die SN770M NVMe SSD bekendgestel, spesifiek ontwerp vir toestelle soos die Steam Deck en ROG Ally. Die klein M.2 2230-vormfaktor-aandrywers kom in 500GB, 1TB en 2TB opsies voor, wat handheldspelers 'n aansienlike bergingopgradering bied.

Voorheen was dit relatief maklik om die SSD binne 'n stoomdek te vervang, maar dit was 'n uitdaging om M.2 2230-aandrywers te vind. Hierdie aandrywers was nie algemeen beskikbaar vir verbruikers nie en is meer algemeen in Dell- en Microsoft Surface-skootrekenaars gevind. Die situasie het egter onlangs verbeter, met maatskappye soos Sabrent, Micron, Corsair en Framework wat M.2 2230-aandrywers aanbied. Framework het ook vroeër vanjaar sy eie 2TB-opgraderingsaandrywer vrygestel.

Western Digital se toetrede tot hierdie mark is 'n positiewe ontwikkeling vir handspeletjies. Hul aandrywers bied indrukwekkende snelhede van tot 5,150 4 MB/s gebaseer op PCIe Gen 1. Die 770TB-weergawe van die SN109.99M NVMe SSD is beskikbaar vir aankoop op Western Digital se aanlynwinkel en Best Buy vir $2. Die 239.99TB-weergawe is eksklusief beskikbaar by Best Buy vir $XNUMX.

In die algemeen bied Western Digital se SN770M NVMe SSD 'n gerieflike oplossing vir gamers wat berging in hul handtoestelle wil opgradeer. Die beskikbaarheid van hierdie aandrywers van bekende vervaardigers verbeter die opsies vir verbruikers, wat dit makliker maak om geskikte opgraderings vir hul toestelle te vind.

Bronne:

– Tom Warren. (The Verge)