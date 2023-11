Nuwe era van samewerking: ISRO en NASA om NISAR-satelliet te loods

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) en NASA begin 'n opwindende nuwe hoofstuk van samewerking met die komende bekendstelling van die NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)-satelliet. Hierdie gesamentlike inisiatief is die resultaat van samesprekings tussen Indië se premier, Narendra Modi, en die Amerikaanse president, Joe Biden. Volgens ISRO se voorsitter, S Somanath, het Bill Nelson, NASA-administrateur, uitgespreek dat Indiese ruimtevaarders die geleentheid sal hê om met behulp van Amerikaanse hulpbronne na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te vlieg.

ISRO se hoof het die belangrikheid beklemtoon om die voordele vir Indië deur hierdie program te maksimeer. Hy het gesê dat Indiese ruimtevaarders, sowel as die spanne wat verantwoordelik is vir hul opleiding, mediese sorg en sendingbeheer, opleiding by Amerikaanse fasiliteite sal ontvang. Hierdie strategiese samewerking sal waardevolle blootstelling en kundigheid bied, wat uiteindelik Indië se Gaganyaan-program sal verbeter.

Die samewerking tussen ISRO en NASA strek verder as menslike ruimtevlugpogings. NISAR, wat in die eerste kwartaal van 2024 gelanseer sal word, is 'n toonaangewende aardwaarnemingsatelliet wat die aarde se land en ysbedekte oppervlaktes noukeurig sal ontleed en ondersoek. Met 'n beplande duur van drie jaar sal NISAR die nuutste tegnologie gebruik om die Aarde se dinamiese oppervlak, binneland, koue streke, terrestriële ekosisteme en waterliggame waar te neem.

NISAR se missie sal na verwagting aansienlik bydra tot ons begrip van die aarde se ekosisteme, ysmassas en veranderende landskappe. Deur data oor biomassa, seevlakverhoging, natuurlike gevare en grondwatervlakke in te samel, sal NISAR wetenskaplikes toerus met noodsaaklike inligting om rampe te versag en paraatheid in kwesbare streke te verbeter. Boonop sal hierdie satelliet ongekende insigte in die aardkors en die impak van klimaatsverandering bied.

Een van die unieke kenmerke van NISAR is sy vermoë om data in beide die L-band en S-band mikrogolf streke in te samel. Hierdie vermoë stel NISAR in staat om klein oppervlakveranderinge op te spoor en bewegings so klein soos 'n sentimeter te meet. Die samewerking tussen NASA en ISRO het verseker dat die satelliet toegerus is met gevorderde L-band SAR en S-band SAR loonvragte vir optimale data-insameling.

Die lansering van die NISAR-satelliet is die begin van 'n nuwe era in die vennootskap tussen ISRO en NASA. Hierdie gesamentlike poging hou geweldige potensiaal in om wetenskaplike navorsing, hulpbronbestuur en rampversagting op 'n wêreldskaal te bevorder.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is NISAR?

NISAR staan ​​vir NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Dit is 'n aardewaarnemingsatelliet wat die aarde se lande en ysbedekte oppervlaktes sal ontleed en ondersoek.

2. Wanneer is NISAR geskeduleer om bekend te stel?

NISAR sal na verwagting in die eerste kwartaal van 2024 bekendgestel word.

3. Wat sal NISAR waarneem?

NISAR sal die Aarde se dinamiese oppervlak en binneland, koue streke, terrestriële ekosisteme en waterliggame waarneem.

4. Hoe lank sal NISAR in werking wees?

NISAR het 'n beplande duur van drie jaar.

5. Wat maak NISAR uniek?

NISAR is toegerus met radardata-insamelingsvermoëns in beide die L-band- en S-band-mikrogolfstreke, wat dit toelaat om klein oppervlakveranderinge met presisie te meet.

6. Hoe sal NISAR wetenskaplike navorsing bevoordeel?

NISAR se data sal wetenskaplikes in staat stel om die aarde se ekosisteme, ysmassas, veranderende landskappe en die uitwerking en tempo van klimaatsverandering beter te verstaan.