Motors is kragtiger as ooit: Gestemde 911 Turbo S vaar beter as Stock Porsche 918 Spyder

In die wêreld van motor-entoesiaste is krag koning, en motors is vandag kragtiger as ooit. Die jongste voorbeeld hiervan is die 911 Turbo S, 'n kragstasie op die baan wat die aandag getrek het van na-mark-tuners wat nog meer krag uit die model wil haal. 'n Video het opgeduik wat wys hoe 'n ingestelde 911 Turbo S kop-aan-kop in 'n reeks drag-resies teen 'n voorraad Porsche 918 Spyder gaan, wat beklemtoon hoe die prestasiegaping tussen die twee motors vernou het.

Wat die kragbron betref, gebruik die 918 Spyder 'n hibriede stelsel. Dit kombineer 'n 4.6-liter V8-enjin met natuurlike aspirasie met twee elektriese motors, een op elke as. Hierdie opstelling lei tot 'n totale uitset van 887 perdekrag en 944 pond-voet van wringkrag. Aan die ander kant het die 911 Turbo S nie elektriese bystand nie, maar dit kry 'n sagte deuntjie van ES Motor. Sy dubbelturbo-aangejaagde 3.8-liter plat-ses-enjin lewer 650 perdekrag en 590 pond-voet se wringkrag in voorraadvorm. Met opgraderings soos nuwe tussenverkoelers en 'n titanium-uitlaatstel, lewer die gestemde 911 egter 888 perdekrag en 737 pond-voet se wringkrag.

Nog 'n faktor wat prestasie beïnvloed, is gewig. Die 911 Turbo S is ligter as die 918 Spyder en weeg 3,615 3,688 pond in vergelyking met die baster se 918 911 pond. Albei motors beskik oor vierwielaandrywingstelsels, maar gebruik verskillende ratkaste. Die XNUMX kom met 'n sewegangratkas, terwyl die XNUMX toegerus is met 'n agtgang PDK-ratkas.

Die drag-resies tussen hierdie twee Porsche-modelle openbaar 'n paar interessante resultate. Die 918 Spyder neem die voortou in die eerste ren, vang die 911 per verrassing en steek eerste die wenstreep oor. In die volgende drie wedrenne verseker die 911 Turbo S egter die oorwinning en voltooi die kwartmyl-ren in 9.7 sekondes vergeleke met die 918 se 9.9 sekondes. Die 911 vaar ook beter as die hibriede hipermotor in rollende renne en wen selfs die remtoets.

Die Porsche 918 Spyder is 'n dekade gelede as 'n voorpuntmotor beskou, met asemrowende werkverrigting en 'n hoë prysetiket. 'n Gestemde 911 Turbo S kan egter nou beter as die 918 presteer vir 'n fraksie van die koste. Dit wys die voortdurende vooruitgang in motortegnologie en die indrukwekkende vermoëns van na-mark-instelling.

