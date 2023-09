Apple se Wonderlust-geleentheid onthul nuwe iPhone- en horlosiemodelle

Apple se hoogs verwagte “Wonderlust”-geleentheid het in die VSA begin en die nuutste iPhones en Apple Watch-modelle ten toon gestel. Die geleentheid bevestig verskeie gerugte rondom die nuwe toestelle, terwyl dit ook onverwagte kenmerke onthul.

Een belangrike aankondiging is Apple se verskuiwing van Lightning-verbindings na die industriestandaard USB-C vir die intreevlakmodel van die nuwe iPhone-reeks, die iPhone 15. Hierdie verandering strook met nuwe EU-regulasies en sal waarskynlik vinniger data-oordragspoed bied. Die vinniger weergawe 3 USB-C sal egter slegs op die iPhone 15 Pro en Pro Max beskikbaar wees.

Nog 'n bevestigde gerug is die uitbreiding van die "Digital Island"-funksie oor die hele iPhone-lyn. Die iPhone 15 en 15 Plus het nou 'n "pil" of geanimeerde deksel vir die kamera en sensor-kerf aan die bokant van die skerm. Hierdie kenmerk het positiewe terugvoer gekry met die iPhone 14 Pro en Pro Max, maar bied tans volle funksionaliteit eksklusief met Apple se eie toepassings.

Die lekkasies oor die iPhone 15 Pro- en Pro Max-modelle met ligter en sterker titanium-omhulsels blyk ook waar te wees, hoewel die prys dieselfde bly as die vorige modelle.

In 'n verrassende wending het Apple 'n nuwe kenmerk genaamd Roadside Assist onthul, wat sy teks-via-satellietdiens uitbrei. Hierdie diens is slegs in die VSA in vennootskap met die AAA beskikbaar en laat gebruikers toe om padbystand aan te vra. Apple se belegging in satellietinfrastruktuur vir sy teks-via-satellietdienste het die Amerikaanse firma Globalstar bevoordeel.

Tydens die geleentheid het Tim Cook, uitvoerende hoof van Apple, stories gedeel van individue wat gered is deur die SOS-teks-via-satelliet-funksie op die huidige iPhone 14-model. Cook het ook 'n opdatering verskaf oor die komende Apple Vision Pro, 'n gemengde-werklikheid-toestel wat na verwagting vroeg volgende jaar bekendgestel sal word.

In die algemeen het Apple se Wonderlust-geleentheid op die verwagte gerugte gelewer, terwyl nuwe kenmerke bekendgestel is wat die maatskappy se verbintenis tot innovasie en gebruikerservaring ten toon stel.

Bron: Chris Keall, The New Zealand Herald