Onwelvoeglike duur persoonlike iPhone bedek met diamante en goud

'n Russiese maatskappy genaamd Caviar het 'n ultra-eksklusiewe en buitensporige duur persoonlike iPhone geskep. Hierdie luukse toestel is gemik op die ultra-rykes, wat geen koste ontsien wanneer dit by eksklusiwiteit kom nie.

Caviar beskryf homself as 'n internasionale handelsmerk wat spesialiseer in die skep van pasgemaakte luukse toestelle. Hul produkte kombineer hoë tegnologie met keurige materiale soos goud, diamante, natuurlike leer, koolstof, juweliersware-emalje, meteoriete en skaars artefakte.

Die betrokke persoonlike iPhone kos 'n verbysterende R11,636,578 18 570. Die telefoon het 'n unieke omhulsel gemaak van 1,323,690K witgoud en is bedek met XNUMX individuele diamante. Daarbenewens kom dit saam met die Snowflake Graff-kettinghangertjie wat deur Laurence Graff, 'n bekende Engelse juwelier, vervaardig is. Die hangertjie alleen kos sowat RXNUMX XNUMX XNUMX.

Die kettinghangertjie is gevorm soos 'n oopwerk sneeuvlok en versier met ronde en markiesvormige diamante. Dit hang aan 'n witgoue ketting wat met ronde diamante bedek is. Die totale gewig van die diamante in die hangertjie is ongeveer 6.65 karaat.

Dit is nie die eerste keer dat Caviar belaglik duur handtoestelle skep nie. Hulle het voorheen produkte vervaardig soos die goudbedekte iPhone 7 en die Tyrannofoon, wat 'n iPhone 13 Pro is wat ingebed is met 'n egte Tyrannosaurus rex-tand.

Hierdie buitensporige toestelle is gerig op individue met 'n ondenkbare hoeveelheid rykdom. Alhoewel die gemiddelde persoon dit moeilik kan begryp om sulke buitensporige bedrae op 'n foon te spandeer, is dit vir die ultra-rykes net nog 'n manier om hul luukse leefstyl te geniet.

Oor die algemeen het Caviar homself gevestig as 'n handelsmerk wat voorsiening maak vir die ultra-rykes, wat hulle van eksklusiewe en weelderige pasgemaakte toestelle voorsien.

