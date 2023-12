Voyager 1 staar kommunikasieprobleme in die gesig terwyl wetenskaplikes probeer regmaak

Wetenskaplikes by NASA werk tans daaraan om 'n kommunikasiefout reg te stel wat Voyager 1, die verste mensgemaakte voorwerp van die aarde af, geraak het. Die sonde, wat 24 miljard kilometer (15 miljard myl) ver geleë is, het 'n herhalende en onverstaanbare stroom van 1'e en 0'e teruggestuur. Alhoewel die sonde steeds opdragte van die Aarde af kan ontvang, neem die stuur van boodskappe na die interstellêre ruimte ongeveer 22.5 uur om Voyager 1 te bereik, wat die probleemoplossingsproses aansienlik vertraag.

Weens die aard van die kommunikasievertraging sal dit etlike dae duur voordat ingenieurs kan vasstel of hul pogings om die sonde se rekenaars, wat byna 'n halfeeu oud is, suksesvol was, te herstel. Dit is nie die eerste geval van Voyager 1 wat kommunikasieprobleme ondervind nie. In 2022 het die ondersoek begin om data deur 'n foutiewe aanboordrekenaar oor te dra, wat tot korrupte boodskappe gelei het.

Die huidige fout spruit glo voort uit 'n ontwrigting in kommunikasie tussen Voyager 1 se vlugdatastelsel (FDS) en die telemetriemodulasie-eenheid (TMU), wat een van die sonde se substelsels is. Gevolglik word geen wetenskaplike data wat met interstellêre ruimte verband hou, op Aarde ontvang nie, en kritieke ingenieursdata oor die sonde se gesondheid en status is ook verwring. Ingenieurs het probeer om die probleem op te los deur die FDS weer te begin, maar sonder sukses.

Terwyl NASA-wetenskaplikes met hierdie kommunikasie-terugslag worstel, het hulle begin delf in verouderde dokumente van dekades gelede in 'n poging om die sonde se tegnologie beter te verstaan. Voyager 1 se rekenaars, met hul verwerkingskapasiteit van net 8,000 100 instruksies per sekonde, bleek in vergelyking met die vermoëns van hedendaagse slimfone wat meer as XNUMX miljard instruksies elke sekonde kan hanteer.

Oorspronklik ontwerp vir missies om Jupiter en Saturnus te verken, Voyager 1 en sy eweknie, Voyager 2, het verwagtinge oortree deur hul navorsing in die interstellêre ruimte voort te sit. Hulle reis is egter nie sonder beperkings nie. Die sondes maak staat op kragopwekkers, wat uiteindelik sal opraak, wat hulle stil laat as hulle verby die Oortwolk en dieper die Kuipergordel waag.

Sommige individue het voorgestel om 'n finale boodskap aan Voyager 1 te stuur voordat sy kommunikasiestelsels permanent misluk. Hierdie “laaste woorde” sou in die aanboordrekenaars gestoor word en kan vir duisende jare duur. Die onlangse fout dien as 'n treffende herinnering dat die tyd min raak om afskeid te neem van hierdie ikoniese missie.