Vivante Health se GIThrive word erken vir KI-tegnologie en werkgewer-gesubsidieerde welstand

Vivante Health is gekies as 'n kwartfinalis in twee kategorieë by die Digital Health Hub Foundation se 2023 Digital Health Awards. Die maatskappy se virtuele GIThrive-platform maak gebruik van kunsmatige intelligensie (KI) en word erken vir beide die beste gebruik van KI in gesondheidstegnologie en die werkgewer-gesubsidieerde welstandkategorieë.

GIThrive is 'n digitale spysverteringsgesondheidsoplossing wat ondersteuning bied aan individue wat aan spysverteringsteurings ly. Die platform kombineer KI-gedrewe tegnologie, bystand deurentyd van geregistreerde dieetkundiges en gesondheidsafrigters, en toegang tot 'n netwerk van interniste en gastroënteroloë vir diagnose en behandeling. Die resultate is indrukwekkend, met meer as 90% van gebruikers wat verbeterde spysverteringsimptome en lewenskwaliteit rapporteer. Verder ervaar organisasies wat GIThrive as 'n werknemervoordeel aanbied verlagings van 15% of meer in spysverteringsverwante mediese uitgawes.

In die kategorie Beste gebruik van KI in gesondheidstegnologie, staan ​​Vivante Health se GIThrive uit vir sy persoonlike sorgplanne wat op KI en masjienleer staatmaak. Hierdie planne is ontwerp om spysverteringstelsel simptome te verlig en gesondheidsorgkoste te verminder. Aanbevelings kan dieet- en lewenstylaanpassings, aanlyn opvoedkundige hulpbronne, kognitiewe-gedragsterapie, konsultasies met gesondheidsafrigters en kliniese intervensies soos laboratoriumtoetse en telegesondheidsafsprake insluit.

Die insluiting in die kategorie Beste Werkgewer Gesubsidieerde Welstand is 'n weerspieëling van Vivante se vennootskappe met werkgewers om spysverteringstelselgesondheid by hul voordeleplanne in te sluit. Deur GIThrive te implementeer, het organisasies verlagings in gesondheidsorgkoste gesien wat verband hou met spysverteringskwessies. Werknemers het verbeterde medikasie-nakoming en gedragsverandering getoon, wat gelei het tot minder noodkamerbesoeke en hospitaalopnames. Trouens, gastro-intestinale kwessies is onder die top vyf gesondheidsorguitgawes vir baie maatskappye.

Vivante Health se uitvoerende hoof, Bill Snyder, beklemtoon die belangrikheid van persoonlike behandelingsplanne en deurlopende ondersteuning wat deur die GIThrive-platform aangebied word. Met GIThrive het individue toegang tot 'n magdom spysverteringsgesondheidshulpbronne op een plek, wat onmiddellike sorg en kontinuïteit van behandeling moontlik maak. Snyder spreek dankbaarheid uit vir die erkenning in beide kategorieë, en beklemtoon die positiewe impak wat Vivante Health op sy lede maak en die bewese uitkomste wat hulle bereik.

Finaliste vir die Digital Health-toekennings sal op 22 September aangekondig word, met wenners wat op 2023 Oktober tydens die Grand Finale by HLTH 9 in Las Vegas bekend gemaak word.

