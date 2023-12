NASA werk saam met die industrie om lugtaxi's en drones stil te maak

NASA werk saam met nywerheidsvennote om vliegtuiggeraas te verminder en lugvervoer te revolusioneer. As deel van hierdie poging, verskaf NASA gereedskap aan die bedryf om geraasvlakke tydens die ontwerpfase van lugtaxi's en hommeltuie te help voorspel.

Die belangrikheid van stil vlug word duidelik aangesien lugtaxi's en hommeltuie na verwagting integrale dele van toekomstige lughawens, bekend as vertiports, in beide landelike en stedelike gemeenskappe sal word. Om 'n vreedsame naasbestaan ​​te verseker, fasiliteer NASA die ontwikkeling van geraasvoorspellingsinstrumente wat deur die bedryf gebruik kan word voordat sertifisering van die Federal Aviation Administration verkry word.

In 'n onlangse toets wat in die somer 2023 uitgevoer is, het NASA se Glenn Research Centre-navorsers na Ohio se Springfield-Beckley Munisipale Lughawe gereis om 'n elektriese vertikale opstyg en landing (eVTOL)-taxi wat deur Moog ontwikkel is, te evalueer. Die NASA-span het geraasdata verkry tydens verskeie stadiums van die eVTOL se operasie, insluitend vertrek, landing en sweef op 'n hoogte van 60 voet. Die vliegtuig is op afstand bestuur deur 'n Moog-operateur wat op die grond gestasioneer was.

Hierdie toets was die tweede samewerking tussen NASA en Moog, na 'n aanvanklike rondte van geraasdata-verkryging in 2022. NASA beoog om die saamgevoegde data van hierdie toetse te gebruik om sy geraasvoorspellingsinstrumente te verbeter en beide die gereedskap en datastel aan die Amerikaanse industrie te verskaf. Die doelwit is om professionele persone in die bedryf te help met die ontwerp van lugtaxi's en hommeltuie met laer geraasvrystellings.

Die navorsing is deel van NASA se Revolutionary Vertical Lift Technology (RVLT)-projek, wat onder die agentskap se Advanced Air Vehicles Program val. Die RVLT-projek dra by tot NASA se Advanced Air Mobility Mission deur belangrike data te lewer om die bedryf se ontwikkeling van elektriese lugtaxi's en hommeltuie te lei.

Deur met bedryfsvennote saam te werk en hulle met noodsaaklike gereedskap en kennis toe te rus, beoog NASA om 'n nuwe era van stil en doeltreffende lugvervoer teweeg te bring.