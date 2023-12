Nuwe insigte in menslike immuunstelselfunksies en potensiële behandelingsteikens

Wetenskaplikes by Gladstone Institute het aansienlike vordering gemaak om te verstaan ​​hoe die immuunstelsel werk, deur gevorderde CRISPR-tegnologie genaamd basisredigering te gebruik om menslike T-selle op molekulêre vlak te verken ("Basisredigeringsmutagenese karteer allele om menslike T-selfunksies in te stel"). Hul baanbrekende navorsing, gepubliseer in Nature, het die potensiaal om immunoterapieë te revolusioneer en nuwe geneesmiddelteikens vir verskeie toestande te identifiseer, insluitend kanker en outo-immuun siektes.

Deur hul noukeurige ontleding van meer as 100,000 400 terreine binne byna XNUMX gene wat in funksionerende menslike T-selle gevind word, het die navorsers spesifieke nukleotiede, die boustene van DNA, ontbloot wat immuunresponse beïnvloed. Die identifisering van hierdie genetiese eenhede verskaf deurslaggewende insigte in die presiese liggings binne proteïene wat immuunfunksie reguleer. Hierdie kennis bied 'n duidelike padkaart vir die ontwikkeling van toekomstige immuunmodulerende middels.

Dr Alex Marson, die senior ondersoeker wat die studie lei, beklemtoon die belangrikheid van hul bevindings. Hy merk op dat hul navorsing "verstommende presiese en insiggewende kaarte" van DNA-volgordes en proteïenterreine wat met menslike immuunresponse geassosieer word, opgelewer het. Hierdie kaarte werp nie net lig op mutasies wat by pasiënte met immuunafwykings waargeneem word nie, maar bied ook 'n waardevolle hulpbron om doeltreffender immunoterapieë vir kanker, outo-immuniteit en infeksies te programmeer.

T-selle, sentrale rolspelers in immuunrespons en regulering, het die belangstelling van wetenskaplikes geprikkel as potensiële teikens vir die behandeling van uitdagende siektes. Deur gebruik te maak van die krag van basisredigering, 'n nuwer CRISPR-gebaseerde tegnologie, het die navorsers ongekende akkuraatheid verkry deur geteikende veranderinge aan DNA-webwerwe binne individuele gene te maak, wat gelei het tot 'n meer genuanseerde begrip van T-selgedrag.

Die studie se kliniese relevansie is noemenswaardig, aangesien dit uitgevoer is met behulp van primêre T-selle van menslike bloedskenkers. Dr Ralf Schmidt, mede-eerste skrywer van die referaat, beklemtoon die studie se fokus op die genetiese basis van immuun sel funksies. Die vermoë om T-selle op die nukleotiedvlak te ondervra, verskaf noodsaaklike bloudrukke vir geneesmiddelontwikkeling, diagnose en ander wetenskaplike pogings.

Om die rykdom van data wat vanaf meer as 100,000 XNUMX T-selterreine gegenereer is, te hanteer, het rekenaargenomika 'n belangrike rol gespeel. Dr. Carl Ward, 'n postdoktorale navorser betrokke by die studie, het rekenaaranalise gebruik om belangrike maatstawwe van selfunksie toe te lig. Hierdie omvattende funksionele kartering kan dien as 'n onskatbare hulpbron vir immunoloë en geneesmiddelontwikkelaars.

Dr Ward verwag dat hierdie Nature-studie die begin inlui van 'n nuwe era van immuunsel-ontdekkings, wat verklaar dat ons siekte-oplossingsinstrumente sal voortgaan om te vorder. Hy beoog die gebruik van hierdie gedetailleerde kaarte om terapieë te ontwerp wat T-selfunksie fyn instel om kankerbehandelings te verbeter of outo-immuunsiektes aan te spreek. Met verdere integrasie van bestaande datastelle en kunsmatige intelligensie-instrumente is die moontlikhede vir innoverende ondersoeke en terapeutiese intervensies eindeloos.