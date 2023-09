Opwinding groei vir iPhone 15-opgradering

Volgens 'n onlangse jaarlikse navorsingsverslag van Savings.com, beplan soveel as 16% van Apple se bestaande gebruikers om na die iPhone 15 op te gradeer wanneer dit vrygestel word. Dit is 'n hoër persentasie as die vorige iPhone-modelle, met 14% wat beplan om op te gradeer na die iPhone 14 en 10% vir die iPhone 13. Ten spyte van die verwagte hoë pryspunte is daar meer opgewondenheid rondom die iPhone 15-opgradering as in vorige jare.

Een faktor wat bydra tot hierdie opwinding is die aantal gebruikers wat van ouer modelle wil opgradeer, soos die iPhone 11 en iPhone X. Dit dui daarop dat Apple sy markaandeel in die slimfoonbedryf kan behou. Die verslag onthul egter ook dat prys 'n beduidende afskrikmiddel vir potensiële opgradeerders is. Meer as die helfte van huidige iPhone-eienaars (53%) beplan nie om op te gradeer nie, grootliks weens koste-oorwegings.

Apple het dit duidelik gemaak dat hy nie jaarlikse toestelopgraderings aanmoedig nie en sy toestelle vir 'n langer tydperk ondersteun in vergelyking met mededingers. Alhoewel die neiging van jaarlikse opgraderings dalk afneem, is daar steeds 10% mense wat 'n jaarlikse opgradering soek.

Die verslag identifiseer die gewildste bespiegelings rondom die nuwe iPhone-toestelle, insluitend verbeterings in kamerakwaliteit, batterylewe en RAM. Batteryverbeterings, veral, is baie gewild, met 43% van gebruikers wat aanvanklik geen planne gehad het om op te gradeer nie, het gesê dat hulle sal heroorweeg as die iPhone 15 hierdie kenmerk insluit.

Volgens Savings.com sal diegene wat hul huidige iPhones vir drie jaar besit, heel waarskynlik vir die iPhone 15 inruil, terwyl 10% van gebruikers met iPhones minder as 'n jaar oud nog beplan om op te gradeer.

Ten slotte, daar is 'n groeiende opgewondenheid vir die iPhone 15-opgradering, met 'n hoër persentasie gebruikers wat beplan om op te gradeer in vergelyking met vorige modelle. Terwyl prys vir baie 'n afskrikmiddel bly, wek die verbeterde kenmerke van die nuwe toestelle, veral in die kamera en batterywerkverrigting, belangstelling onder potensiële opgradeerders.

Bronne:

– Savings.com Jaarlikse Navorsingsverslag