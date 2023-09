Google se antitrustverhoor begin: word daarvan beskuldig dat hy monopolie deur onwettige transaksies behou

Die verhoor van die VSA teenoor Google het in Washington, DC begin, met regeringsadvokate wat aanvoer dat die tegnologiereus doelbewus antitrustwette oortree het en probeer het om sy optrede te verberg. In die loop van die verhoor, wat na verwagting tien weke sal duur, sal Apple-bestuurders as getuies getuig, aangesien Google se transaksies met die maatskappy deel is van die breë antitrustsaak.

Kenneth Dintzer, adjunk-takdirekteur by die Amerikaanse departement van justisie (DOJ), het die belangrikheid van die saak beklemtoon en gesê dat dit betrekking het op die toekoms van die internet. Volgens Dintzer het Google sy monopolie sedert 2010 onwettig behou deur aansienlike bedrae geld aan firmas soos Apple en AT&T te betaal. Hy het aangevoer dat Google bewus was daarvan dat hierdie ooreenkomste antitrustgrense oorskry het en dat die maatskappy vir meer as 'n dekade onwettig 'n monopolie gehad het deur die krag van wanbetalings en skaal te benut.

Boonop het die DOJ Google daarvan beskuldig dat hy advertensieveilings manipuleer om pryse vir aanlyn adverteerders te verhoog. Dintzer het getuienis in die hof voorgelê wat na bewering gedemonstreer het hoe Google probeer het om kommunikasie met besonderhede oor sy betalings aan maatskappye soos Apple te beskerm. Hy het 'n kletsgesprek ten toon gestel waarin Google se uitvoerende hoof, Sundar Pichai, na bewering versoek het dat die geskiedenis van die klets gedeaktiveer word.

Terwyl Google volhou dat hy sy beduidende markaandeel deur gebruikersvoorkeur en meriete bereik het, sal die verhoor hoofsaaklik fokus op die vraag of die maatskappy se bestuur van soek- en soekadvertensies antitrustwette oortree het. Indien skuldig bevind word, kan regter Amit Mehta kies om die opbreek van Google te beveel.

Apple het gehoop om van die verhoor verskoon te word en dat hul uitvoerende beamptes se dagvaardings tersyde gestel sou word, aangesien die maatskappy reeds uitgebreide getuienis en 'n aansienlike aantal dokumente verskaf het. Regter Mehta het egter hierdie versoek geweier, en Apple-bestuurders Eddy Cue, John Giannandrea en Adrian Perica sal uiteindelik die getuiebank op 'n later stadium in die verhoor neem.

