Gebruik graadvakleerlingskappe om die gaping in digitale vaardighede te sluit

Die leerlingskapheffing is in 2017 deur die Britse regering ingestel as 'n manier vir groot werkgewers om in leerlingskapopleiding te belê. Werkgewers met 'n salarisrekening van meer as £3 miljoen per jaar word verplig om 0.5% van hul totale jaarlikse salarisrekening in die heffingsfonds te betaal. Hulle kan dan hierdie fondse gebruik om hul eie leerlingskapopleiding en assesseringskoste te ondersteun of dit na 'n ander werkgewer oor te dra. Enige ongebruikte fondse verval egter.

Daar is 'n wye reeks vakleerlingskapstandaarde op verskillende vlakke beskikbaar, insluitend dié in digitale beroepe. Die Instituut vir Vakleerlingskappe en Tegniese Onderwys (IfATE) verskaf beroepskaarte om werkgewers te help om vorderings- en opgraderingsroetes vir vakleerlinge te identifiseer. Beroepsgerigte universiteite, soos Buckinghamshire New University (BNU), het ook die hoër- en graadvakleerlingskapmark betree, en bied vakleerlingskapvoorsiening in industrieë soos gesondheidsorg, polisiëring, ingenieurswese, besigheid en bestuur en digitaal.

Werkgewers werf dikwels vakleerlinge op laervlak-vakleerlingskappe en bied geleenthede vir hulle om vaardighede op te gradeer tot 'n volle graadvlakkwalifikasie. Dit stel vakleerlinge in staat om 'n volle Baccalaureusgraad binne 'n korter tydraamwerk te verwerf in vergelyking met die tradisionele vier jaar.

Alhoewel daar kommer kan wees oor leerlingskapvoltooiingskoerse, moet werkgewers die prestasierekord van die verskaffers wat hulle oorweeg noukeurig oorweeg. Byvoorbeeld, BNU het 'n voltooiingsyfer van meer as 90% op hul Digital and Technology Solutions Professional (BSc) graad vakleerlingskap. Hierdie spesifieke vakleerlingskapstandaard het ses afsonderlike paaie, insluitend sagteware-ingenieurswese, IT-konsultasie, kubersekuriteit, netwerk, data-analise en besigheidsanalise.

Opleidingsverskaffers kan verskillende afleweringsmodelle aanbied, soos dagvrystelling of blokaflewering. Hulle kan ook pasgemaakte afleweringsmodelle ontwikkel vir werkgewers wat 'n minimum aantal vakleerlinge kan werf.

Graadvakleerlingskappe kan transformerend wees in terme van persoonlike ontwikkeling. Hulle bied aan leerders waardevolle werkservaring en die geleentheid om 'n graad te verwerf sonder om skuld op te bou. Graadvakleerlingskappe is nie beperk tot skoolverlaters nie; hulle bevoordeel ook bestaande werknemers wat hul vaardighede wil verbeter of loopbaanwisselaars op soek is na nuwe geleenthede. Hierdie vakleerlingskappe oorbrug ook die vaardigheidsgaping tussen universiteitsopleiding en industrievereistes.

Om graadvakleerlingskappe effektief te gebruik om die gaping in digitale vaardighede te verminder, moet werkgewers leerlingrolle skep of heffingbefondsde opleiding aan bestaande werknemers bied. Hulle moet ook die vlak van vakleerlingskappe en die spesifieke vakleerlingskapstandaarde oorweeg wat met hul arbeidsmagbehoeftes ooreenstem.

Om die komplekse wêreld van vakleerlingskappe te navigeer, kan werkgewers na suksesvolle voorbeelde van ander organisasies kyk. Byvoorbeeld, Crimson, 'n IT-maatskappy gebaseer in die West Midlands, het 'n suksesvolle vakleerlingskapprogram ontwikkel. Hulle werf skoolverlaters in Vlak 4 vakleerlingskappe en bied hulle die geleentheid om voort te gaan met 'n IT Konsultant graad vakleerlingskap. Hulle het 'n hoë verhouding van vakleerlinge in hul besigheid en 'n sterk verbintenis om toekomstige talent te koester.

Ten slotte, graadvakleerlingskappe het die potensiaal om die gaping in digitale vaardighede aan te spreek en die volgende generasie digitale tegnoloë voor te berei. Deur die leerlingskapheffing te benut en saam met betroubare opleidingsverskaffers te werk, kan werkgewers waardevolle geleenthede bied aan individue om hul vaardighede te ontwikkel en werkservaring in opkomende tegnologie op te doen.

