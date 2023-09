The Fantasy Renaissance: Van Baldur's Gate 3 tot Coda

In onlangse jare was daar 'n noemenswaardige herlewing van gonzo high-fantasie. Die gewildheid van Critical Role en ander werklike-speel-fantasie-tafelblad-rolspeelspeletjies, tesame met die sukses van 'n Dungeons & Dragons-fliek wat eintlik lof ontvang het, het die verhoog gebaan vir die plofbare triomf van Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 neem spelers op 'n opwindende reis deur die Underdark terwyl hulle probeer om Karlach, 'n formidabele berserker met 'n donker verlede, te beïndruk. Die speletjie se karakters is egter nie meer so seksueel gelaai soos hulle eens was nie, wat lei tot 'n stadiger pas vir diegene wat op soek is na romantiese ontmoetings.

Gelukkig kan aanhangers van die "nuttelose bard en lang, dofgeel berserker"-dinamiek troos vind in Coda, 'n epiese fantasiereeks wat bekend is vir sy lewendige beeldmateriaal en anti-doemer-tema. Nou het Coda-aanhangers iets om te vier, aangesien die langverwagte opvolger van die oorspronklike reeks hierdie week bekendgestel word.

Coda lewer 'n verskeidenheid boeiende elemente, insluitend 'n ontnugterde bard wat moeg is van tipiese heldeverhale, 'n omgewing wat herinner aan Mad Max met eienaardige faksies, en 'n held wat gekonsentreerde magie in die are van sy monsteragtige eenhoring spuit. Skrywer Simon Spurrier en kunstenaar Matías Bergara het saamgewerk aan Coda, wat aanvanklik in 2018 gepubliseer is. Die verhaal het groot eksistensiële vrae oor die redding van die wêreld aangepak deur in mense te glo of dit met blinde geloof in helde en magie te verdoem, alles terwyl die kompleksiteit van verhoudings verken is .

Terwyl Dungeons & Dragons pragtig geïllustreerde boeke verskaf om lesers in die wêreld van fantasie te dompel, bied Coda homself aan as 'n werklik unieke ervaring, vergelykbaar met 'n treffende kunswerk wat aan die kant van 'n koel bakkie geverf is. Die opvolg van Coda handhaaf die reeks se kenmerkende styl terwyl die verweefde vertellings van Serka en Hum voortgesit word.

In hierdie selfbewuste fantasie-renaissance hoef aanhangers nie meer tevrede te wees met 'n enkele storie waarin 'n monsteragtige vrou verliefde berserker verskyn nie. Hulle kan deelneem aan romantiese ontmoetings met Karlach in Baldur's Gate 3 en terugdelf in die boeiende verhaal van Hum en Serka in Coda. Vir diegene wat gretig op Karlach se aandag wag, bied die vrystelling van die Coda-vervolgverhaal 'n metgesel om intussen te geniet.

Bron: NVT