Unity stel nuwe fooie vir speletjie-ontwikkelaars bekend

Unity Technologies het onlangs 'n aansienlike verandering aan sy fooistruktuur vir speletjie-ontwikkelaars aangekondig. Die maatskappy sal nou speletjie-installasies en inkomste dophou as deel van hul nuwe Unity Runtime Fee. Hierdie fooi is gebaseer op die aantal kere wat 'n kwalifiserende speletjie deur gebruikers afgelaai word. Unity glo dat die heffing van 'n aanvanklike installasie-gebaseerde fooi skeppers in staat sal stel om deurlopende finansiële winste uit spelerbetrokkenheid te behou, anders as 'n inkomstedeelmodel.

Hierdie vaste fooi kan egter 'n bekommernis wees vir speletjie-ontwikkelaars wat speletjies teen 'n laer koste verkoop. Die Unity Runtime Fooi sal 'n bykomende uitgawe wees bo en behalwe ander fooie, soos Steam se 30% verlaging. Die nuwe fooistruktuur raak verskillende vlakke van Unity-gebruikers:

Unity Personal en Unity Plus: Ontwikkelaars wat $200,000 USD of meer in die afgelope 12 maande verdien het en ten minste 200,000 lewenslange speletjie-installasies gehad het.

Unity Pro en Unity Enterprise: Ontwikkelaars wat $1,000,000 USD of meer in die afgelope 12 maande verdien het en ten minste 1,000,000 lewenslange speletjie-installasies gehad het.

Hierdie fooistruktuur sal op 1 Januarie 2024 in werking tree. Unity het duidelik gemaak dat die installeringsfooi nie terugwerkend toegepas sal word nie. Dit sal eers vir bykomende installasies gehef word sodra die drempels bereik is. Speletjies wat nie aan die drempels voldoen nie of nie gemonetiseer word nie, sal egter nie verplig word om die fooie te betaal nie. Veral, Unity sal ook die jaarlikse inkomstelimiet vir die Unity Persoonlike plan verwyder.

Een bekommernis wat deur ontwikkelaars geopper word, is die privaatheidsimplikasies van installasieopsporing. Unity het nie duidelike besonderhede verskaf oor hoe presies die opsporing sal werk nie. Boonop moet kwessies soos die tel van speletjiesleutels in liefdadigheidsbundels en die opsporing van wettige betaalde installerings in die teenwoordigheid van seerowerweergawes verdere verduideliking hê.

Met hierdie nuwe fooie kan ontwikkelaars alternatiewe soos die gratis en oopbron Godot Engine begin oorweeg. Dit moet nog gesien word hoe die bedryf op Unity se veranderinge sal reageer en of dit enige impak op die gewildheid van die platform sal hê.

Bronne:

GamingOnLinux.com