Unity kondig nuwe heffings aan vir speletjie-installasies met Unity Engine

Unity, 'n toonaangewende speletjie-ontwikkelingsplatform, het onlangs aangekondig dat dit 'n nuwe heffing sal implementeer vir elke speletjie wat met die Unity Engine geïnstalleer word. Hierdie heffing, bekend as die Unity Runtime-fooi, sal van toepassing wees op speletjies wat 'n sekere inkomstedrempel en lewenslange installeringtelling in die afgelope jaar verbygesteek het.

Die spesifieke drempels en fooie wissel na gelang van die tipe Unity-intekening wat die ontwikkelaar het. Vir Unity Personal en Unity Plus-gebruikers is die inkomstedrempel vasgestel op $200,000 per jaar, met 'n leeftydinstallasietelling van 200,000. Aan die ander kant het Unity Pro- en Unity Enterprise-rekeninge 'n hoër drempel van $1 miljoen in inkomste per jaar en 1 miljoen lewenslange installasies.

Die fooie vir die oorskryding van hierdie drempels verskil ook vir elke intekeningtipe. Unity Personal-ontwikkelaars sal $0.20 gehef word vir elke installasie bo die drempel, terwyl Unity Enterprise-rekeninge slegs $0.01 betaal vir elke installasie bo 2 miljoen. Ontwikkelaars in ontluikende markte ontvang verlaagde fooie, met Unity Personal-rekeninge wat $0.02 per installasie betaal en Enterprise-rekeninge wat $0.005 per installasie betaal.

Hierdie fooie sal veral van toepassing wees op bestaande speletjies wat op Unity gebou is as hulle aan die drempels vir inkomste en installering voldoen. Dit is belangrik om te noem dat die Unity Runtime Fooi nie van toepassing is op nie-speletjie-toepassings.

Unity regverdig die implementering van hierdie fooi deur te beklemtoon dat elke keer as 'n speletjie afgelaai word, die Unity Runtime ook geïnstalleer word. Die maatskappy glo dat 'n installasie-gebaseerde fooi die finansiële winste uit spelerbetrokkenheid vir skeppers bewaar, anders as 'n inkomstedelingsmodel.

Benewens hierdie veranderinge, het Unity die uittrede van sy Unity Plus-intekeningvlak aangekondig. Bestaande Plus-intekenare sal die geleentheid gebied word om vir 'n jaar teen die Plus-prys na Unity Pro op te gradeer.

Die Unity Engine, bekend vir sy veelsydige en kragtige speletjie-ontwikkelingsvermoëns, spog met miljarde maandelikse aflaaie. Hierdie nuwe fooistruktuur het ten doel om die voortdurende groei en ontwikkeling van speletjieskeppers te ondersteun, terwyl die integriteit van die Unity-ekosisteem gehandhaaf word.

