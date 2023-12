Rewolusie van ons begrip: onthulling van die geheime van verre sterfabrieke

In die vroeë heelal was sterrestelsels 'n gesig om te aanskou, drasties anders as die bekende spirale wat ons vandag sien. Gehul in lae stof, het die geheimenisse van hierdie sterfabrieke tot nou toe enigmaties gebly. ’n Span wetenskaplikes onder leiding van Chalmers Universiteit van Tegnologie in Swede het in die geheime van twee sterrestelsels in die vroeë heelal gedelf deur kragtige teleskope te gebruik om hul lig te dissekteer, en wat hulle ontdek het, is werklik verstommend.

Kykies in die verlede het sterrekundiges in staat gestel om die geboorte van sterre te sien teen koerse wat ondenkbaar is in ons huidige heelal. “Ons het geweet hierdie sterrestelsels is wonderlike sterfabrieke, miskien een van die grootste wat die heelal nog ooit gesien het. Om te kan uitvind hoe hulle werk, het ons hul lig op golflengtes rondom een ​​millimeter gemeet, in die hoop om nuwe leidrade te versamel,” verduidelik Chentao Yang, die hoofsterrekundige van Chalmers Universiteit van Tegnologie.

In ’n baanbrekende studie wat onlangs in Astronomy & Astrophysics gepubliseer is, het die navorsers die NOEMA-teleskope in Frankryk gebruik om die lig van hierdie verre sterrestelsels vas te vang. Die metings het alle verwagtinge oortref en het 'n ontploffing van kleur onthul wat van binne hierdie antieke sterfabrieke vrygestel is. Die aangetekende lig het 'n reeks molekules vertoon, met elke kleur wat duidelike leidrade verteenwoordig oor die spasie tussen die sterre, temperatuur, druk, digtheid en die interaksies van sterlig, straling en materie.

Sergio Martín, 'n sterrekundige van ESO en Joint ALMA Observatory, Chili, en 'n lid van die navorsingspan, verduidelik: “Dit is 'n wonderlike ontploffing van kleur, in skakerings wat die menslike oog nie kan sien nie. Maar deur ons waarnemings met ons kennis van fisika en chemie te kombineer, kan ons verstaan ​​wat die kleure beteken en sien watter verskille daar tussen verskillende sterrestelsels is.”

Onder die ongelooflike onthullings het die wetenskaplikes 13 verskillende molekules in die ligspektra van hierdie sterrestelsels geïdentifiseer, waarvan sommige nog nooit tevore in sulke verre kosmiese entiteite waargeneem is nie. Hierdie nuwe inligting verskaf deurslaggewende insigte in die fisiese en chemiese toestande binne hierdie antieke sterfabrieke.

Soos Chentao Yang beskryf, "Om die seine te interpreteer is 'n uitdaging. Ons sien 'n deel van die elektromagnetiese spektrum wat moeilik is om in nabygeleë sterrestelsels waar te neem. Maar danksy die uitbreiding van die heelal word die lig van verafgeleë sterrestelsels soos hierdie verskuif na langer golflengtes wat ons kan sien met radioteleskope wat in die sub-millimeter waarneem.”

Hierdie merkwaardige studie baan die weg vir 'n dieper begrip van die mees aktiewe sterrestelsels gedurende die vroeë stadiums van die heelal. Deur die geheime wat in hierdie verafgeleë sterfabrieke versteek is, te ontrafel, herskryf wetenskaplikes die verhaal van ons kosmiese geskiedenis.