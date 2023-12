Verafgeleë sterfabrieke openbaar verstommende diversiteit van molekules

Wetenskaplikes van Chalmers Universiteit van Tegnologie in Swede het 'n baanbrekende ontdekking gemaak terwyl hulle twee sterrestelsels in die vroeë heelal bestudeer het wat bekend is vir hul produktiewe sterproduksie.

Tradisioneel het die digte lae stof wat hierdie sterfabrieke gehul het dit uitdagend gemaak om hul geheime te ontrafel. Deur die krag van gevorderde teleskope in te span en die sterrestelsels se lig in individuele kleure te verdeel, was die navorsers egter verstom om 'n ongekende verskeidenheid molekules te vind wat lig op sulke groot afstande uitstraal.

Hierdie openbaring het die potensiaal om ons begrip van die kragtige sterrestelsels wat die heelal bevolk het toe dit jonk was, te verander. Anders as die rustige spirale wat vandag gesien word, het hierdie antieke sterrestelsels sterre gebore teen 'n koers honderde kere vinniger as hul moderne eweknieë.

Hoofsterrekundige, Chentao Yang, en sy span het die NOEMA-teleskope in Frankryk gebruik vir hul studie, wat onlangs in die joernaal Astronomy & Astrophysics gepubliseer is. Met die fokus op twee ligsterrestelsels, waarvan een as 'n kwasar gekategoriseer is, wat albei 'n merkwaardige vlak van stervorming toon, kon die wetenskaplikes die meganika agter hierdie oorvloedige sterskepping ondersoek.

Deur die lig wat deur hierdie verre sterrestelsels uitgestraal word te meet en te ontleed, het die navorsers 'n buitengewone verskeidenheid molekulêre handtekeninge ontbloot. Die skerp pieke, genaamd spektrale lyne, wat in die grafieke voorkom, openbaar belangrike inligting oor die gaswolke wat verantwoordelik is vir die uitstraal van die waargenome lig.

Hierdie baanbrekende studie kan belangrike insigte in die vroeë stadiums van galaktiese evolusie ontsluit. Om te verstaan ​​hoe hierdie vroeë sterfabrieke daarin geslaag het om so 'n ongekende aantal sterre te genereer, is 'n belangrike stap om die geheimenisse van ons kosmiese oorsprong te begryp.