Die raakskerm iMac G3: 'n Merkwaardige eienaardigheid

In 'n onlangse video deur Michael MJD word 'n fassinerende ontdekking gemaak—'n raakskerm iMac G3 van 1999 wat nie net op aanraking reageer nie, maar ook raakdruk. Wat hierdie vonds nog meer interessant maak, is die plakker aan die kant van die iMac, wat aandui dat dit 'n "Engineering Prototype" is van Elo, 'n amptelike "Value Added Reseller" vir Apple-produkte.

Die iMac G3, wat 25 jaar gelede vrygestel is, was in baie opsigte 'n baanbrekende toestel. Sy deursigtige plastiek, vaartbelynde vorm en gewaagde ontwerpkeuses het dit 'n stylikoon gemaak en Apple se posisie in die tegnologiewêreld versterk. Dit het ook die neiging van deursigtige ontwerp begin. Elo, 'n maatskappy wat in raakskerms spesialiseer, het 'n paar iMacs in raakskermkiosks verander met Apple se goedkeuring as 'n herverkoper met toegevoegde waarde.

Elo se aanraakskermtegnologie het behels dat twee transducers op die standaard CRT-skerm gepas word, wat aanraakinvoer moontlik maak. Deur die akoestiese golwe te ontwrig, kan die tegnologie die X/Y-koördinate en selfs die drukdiepte van die aanraking bepaal. 'n Beheerbord wat op die agterkant van die skerm geïnstalleer is, het hierdie inligting verwerk en aan die rekenaar gekoppel via 'n intern geleide kabel.

Alhoewel Michael MJD beïndruk is met die tegnologie, vind hy die MacOS 8.6-koppelvlak minder as ideaal vir aanraakgebruik. Die klein lessenaarkontroles en muisteikens maak dit moeilik om met presisie te navigeer. As hierdie raakskerm iMac kommersieel vrygestel is, sou dit waarskynlik pasgemaakte sagteware met groter raakvriendelike knoppies gehad het.

Die konsep van derdeparty-aanraakskerm-omskakelings deur herverkopers met toegevoegde waarde is iets van die verlede. Apple se huidige VAR-program fokus meer op sagteware-verwante dienste en onderneming IT-ondersteuning. Die raakskerm iMac G3 staan ​​as 'n merkwaardige eienaardigheid, 'n voorbeeld van wat kon gewees het.

Bron:

– Michael MJD se YouTube-video