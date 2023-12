Styf gefokusde laserstrale in lug kan elektrone versnel vir mediese vordering

Navorsing wat by die Advanced Laser Light Source Laboratory (ALLS) van die Institut national de Recherche Scientifique (INRS) gedoen is, het 'n baanbrekende metode onthul vir die opwekking van vinnige elektronstrale met behulp van 'n kragtige laser in omgewingslug. Hierdie versnelde elektrone het die potensiaal om energievlakke in die MeV (mega-elektronvolts) reeks te bereik, wat voorheen as onbereikbaar beskou is.

Een interessante toepassing van hierdie ontdekking is die potensiaal daarvan in bestralingsterapie. Die hoë energievlakke wat in hierdie vinnige elektrone waargeneem word, kan gebruik word om bestralingsverwante siektes meer effektief te behandel. Die tegniek kan veral betekenisvolle implikasies hê vir FLASH-bestraling, 'n nuwe benadering wat voorsiening maak vir die lewering van hoë dosisse bestraling in 'n fraksie van die tyd wat gewoonlik benodig word. Deur skade aan omliggende gesonde weefsel te verminder, kan hierdie metode 'n meer doelgerigte en minder skadelike behandelingsopsie vir sekere tipes gewasse bied.

Dit is egter noodsaaklik om versigtig te wees wanneer jy met styf gefokusde laserstrale in die lug werk. Die navorsingspan het ontdek dat hierdie elektrone aansienlike afstande deur die lug kan reis, wat individue moontlik aan skadelike bestraling kan blootstel. Daar is gevind dat die stralingsdosistempo naby die laserbron drie tot vier keer hoër is as wat tipies in gewone bestralingsterapie gebruik word. Die implikasies van hierdie stralingsgevaar beklemtoon die belangrikheid van die implementering van veiliger laboratoriumpraktyke en die versekering van behoorlike hantering van laserstrale.

François Légaré, Direkteur van die EMT-sentrum by INRS, het die belangrikheid van hierdie ontdekking in die veld van mediese fisika beklemtoon. Deur energievlakke te bereik wat vergelykbaar is met dié wat in kankerbestralingsterapie gebruik word, maak hierdie navorsing nuwe moontlikhede oop vir die behandeling van gewasse wat nie goed op tradisionele bestralingsbehandelings reageer nie. Verder kan die belowende verskynsel bekend as die FLASH-effek, wat 'n vinnige verlaging in suurstofvlakke in gesonde weefsels behels, tot vooruitgang in kankerbehandeling lei deur hierdie weefsels minder sensitief vir bestraling te maak.

Die deurbraak wat die INRS-navorsingspan gemaak het, dui op 'n beduidende vooruitgang in die begrip van die potensiaal van vinnige elektronstrale. Verdere verkenning van hierdie tegnologie kan 'n omwenteling in die veld van bestralingsterapie veroorsaak, wat 'n veiliger en doeltreffender benadering tot kankerbehandeling bied.