Amerikaanse aandele-termynkontrakte sukkel terwyl handelaars op Apple-gebeurtenis en ekonomiese data wag

Amerikaanse aandeletermynkontrakte staar uitdagings in die gesig, aangesien handelaars versigtig bly voor Apple se bemarkingsgeleentheid en sleutelinflasie- en kleinhandelverkopedata. Die S&P 500-termynkontrakte het met 0.2% gedaal, die Dow Jones Industrial Average-termynkontrakte het met 0.2% gedaal, en die Nasdaq 100-termynkontrakte het met 0.3% afgeneem. Maandag het die Dow Jones Industrial Average met 0.25% gestyg, die S&P 500 het 0.67% gestyg en die Nasdaq Composite het 1.14% gestyg.

Handelaars is huiwerig om beduidende lomp weddenskappe te maak as gevolg van opkomende markkatalisators. Apple se aandele is effens hoër namate beleggers op die maatskappy se bemarkingsgeleentheid wag, waar nuwe iPhones na verwagting onthul sal word. Die geleentheid het die potensiaal om die mark aansienlik te beïnvloed. Benewens Apple se geleentheid, sal aptyt vir groot tegnologie-aandele ook getoets word met ARM se notering van $50 miljard in New York. Die IPO is reeds 10 keer oorteken, wat 'n belowende vraag voorstel wat kan lei tot 'n opwaartse hersiening van die IPO-prys.

Nog 'n faktor wat marksentiment beïnvloed, is die maatstaf Amerikaanse 10-jaar-leenkoste, wat naby aan hul hoogste vlakke sedert 2008 is. Handelaars hou ekonomiese opdaterings fyn dop, insluitend die Amerikaanse verbruikersprysindeksverslag vir Augustus en Augustus produsentepryse en kleinhandelverkoopsyfers. Hierdie data sal die Federale Reserweraad se besluitnemingsproses in hul komende beleidsbesprekings beïnvloed. Ten spyte van die uitdagings, is die Federale Reserweraad steeds toegewyd om die ekonomie te stabiliseer, hoewel die bereiking van die verlangde 2%-inflasieteiken tyd kan neem.

In die algemeen sal hierdie week die rigting van Amerikaanse aandelemarkte openbaar, afhangende van die uitslag van die komende gebeure en ekonomiese data.

Bronne: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Batebestuur