Total War: Farao bied nuwe opwindende meganika in bekende formule

Total War, 'n gewilde speletjiereeks, het sy jongste aflewering, Total War: Pharaoh, vrygestel. Ten spyte van 'n mate van Total War-moegheid as gevolg van die talle herhalings van die spel oor die afgelope 20 jaar, het Total War: Pharaoh daarin geslaag om die opwinding weer aan te wakker. Ontwikkel deur Creative Assembly se Sophia-ateljee, bied die speletjie 'n klassieke swaarde-en-sandale-ervaring met 'n nuwe en interessante kinkel.

Een van die uitstaande kenmerke van Total War: Pharaoh is die uitgebreide veldtogmeganika. Die speletjie stel 'n nuwe vlak van kompleksiteit bekend met die bekendstelling van buiteposte. Hierdie buiteposte dien as bykomende bougleuwe, wat spelers meer strategiese opsies bied wanneer hulle hul streke ontwikkel. Hierdie bygevoegde laag korreligheid weerspieël die pre-industriële wêreld waar dorpe dorpe omring het en dorpe rondom stede gesentreer was. Die insluiting van buiteposte maak ook voorsiening vir spesialisering van streke, wat die aanpassing van die spel verbeter.

Benewens die Nyl, brei Total War: Pharaoh sy speelbare area uit om die historiese streek Napata, die Levant en die Suid-Sentrale deel van Anatolië in te sluit. Gebiede soos die noordelike en westelike kus van die hedendaagse Turkye bly egter ontoeganklik, maar speel 'n deurslaggewende rol in die spel as die plekke vanwaar die Seevolke hul aanvalle loods.

Die hoofdoel van die spel is dat spelers óf die Farao van Egipte óf die Groot Koning van die Hetiete word. Heersers moet legitimiteit ophoop, 'n hulpbron wat gegenereer word deur beheer van kerngronde, konstruksie van spesifieke geboue en die deurvoer van koninklike dekrete. Sodra genoeg legitimiteit verkry is, kan heersers die huidige leier in 'n burgeroorlog uitdaag, wat moontlik ander mededingers in die gesig staar. Om die heerser te word is net die begin, aangesien spelers moet voortgaan om koninklike magte op te bou en hul antieke nalatenskap te bou, wat groot heersers van die verlede navolg.

Total War: Farao stel 'n boeiende Royal Court-stelsel bekend, wat verskeie posisies met unieke kragte bied. Spelers kan interaksie met hierdie hoflede hê, guns uitlok of teen hulle saamsweer. Die bou van verhoudings met lede kan toegang tot spesiale eenhede verleen of selfs lei tot afpersing en dreigemente om mag te verkry. Die ingewikkelde baandinamika voeg diepte en intrige by die spel.

Total War: Farao verjong die Total War-reeks met sy unieke meganika en verfrissende benadering. Of jy 'n jarelange aanhanger of nuut in die reeks is, hierdie speletjie beloof 'n opwindende en meeslepende ervaring.

Bronne:

- Totale Oorlog: Farao Eerste Kyk Beelde.