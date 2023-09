Komende iPhone 15-reeks om aansienlike opgraderings te kry

Apple gaan sy iPhone 15-reeks op 12 September bekendstel, met gerugte wat daarop dui dat vier iPhone-modelle vanjaar onthul sal word. Daar word gerugte dat die vanielje iPhone 15 en iPhone 15 Plus dieselfde geprys is as verlede jaar of 'n marginale prysverhoging kry, terwyl die iPhone 15 Pro Max na verwagting die skerpste prysverhoging sal kry in vergelyking met die vorige model.

OpenAI sal in November die eerste ontwikkelaarskonferensie aanbied

OpenAI, die skepper van die gewilde KI-kletsbot ChatGPT, sal op 6 November sy eerste ontwikkelaarkonferensie in San Francisco aanbied. Die konferensie sal persoonlike bywoning en regstreekse stroomopsies bied vir ontwikkelaars om met die maatskappy te skakel.

Klubhuis verander in klankboodskappe-app

Sosiale klankplatform Clubhouse, wat tydens die pandemie gewild geword het, maar 'n afname beleef het, maak 'n terugkeer as 'n klankboodskap-app. Met 'n onlangse opdatering poog Clubhouse om meer sosiaal en uniek te wees in vergelyking met ander boodskapprogramme, wat 'n meer interaktiewe en meeslepende ervaring bied.

MediaTek ontwikkel 3nm-skyfiestel met behulp van TSMC se tegnologie

Voorste skyfiestelvervaardiger MediaTek het sy eerste 3-nanometer (nm)-skyfie ontwikkel deur gebruik te maak van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) se gevorderde prosestegnologie. Hierdie nuwe skyfiestel, wat in 2024 sal debuteer as deel van die MediaTek Dimensity-vlagskipskyfiestelreeks, beloof verbeterde doeltreffendheid en werkverrigting.

Tecno stel SPARK 10 Pro Moon Explore-uitgawe bekend

Tecno het die Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition-slimfoon in Indië bekendgestel, wat hulde bring aan ISRO se Chandrayaan 3-maanmissie. Met 'n wit en swart dubbelkleurige leerontwerp geïnspireer deur die maan se oppervlak, het hierdie toestel 'n eko-vriendelike silikoon-gebaseerde leer agterkant en is voorheen as die Tecno Magic Skin Edition in wêreldmarkte bekendgestel.

Prysverhoging vir PlayStation Plus in Indië

Sony het onlangs aangekondig dat hy die pryse van sy PlayStation Plus-jaarplanne gaan verhoog om speletjies van hoë gehalte en bykomende voordele aan intekenare te bied. Die amptelike pryse vir Indië is nou op die PlayStation-webwerf gelys, wat 'n toename van byna Rs 2,000 weerspieël. PlayStation Plus bied toegang tot gratis speletjies, proeflopies en eksklusiewe winkelafslag aan sy intekenare, soortgelyk aan Xbox Game Pass.

