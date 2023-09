Starfield se direkteur praat oor voertuie, rekenaarprestasie en meer

In 'n onlangse onderhoud het Bethesda se direkteur Todd Howard en Xbox se uitvoerende hoof, Phil Spencer, verskeie vrae oor die nuut vrygestelde speletjie, Starfield, beantwoord. Een van die onderwerpe wat bespreek is, was die afwesigheid van grondvoertuie in die speletjie. Howard het verduidelik dat hoewel hulle dit oorweeg het om grondvoertuie te implementeer, die ateljee uiteindelik besluit het dat dit belangrik is vir spelers om te voet te reis nadat hulle van hul skepe afgeklim het. Dit het ontwikkelaars in staat gestel om die spelers se spoed te meet en die speletjie dienooreenkomstig te ontwerp. Boonop sou die bekendstelling van voertuie die spelervaring aansienlik verander het. Howard het egter genoem dat spelers steeds van 'n skip en 'n jetpack voorsien word, wat as voertuie in eie reg beskou kan word.

Die onderhoud het ook oor Starfield se rekenaarprestasie en Xbox-eksklusiwiteit geraak. Howard het by navraag die idee van die hand gewys dat die speletjie nie vir rekenaar geoptimaliseer is nie. Hy het gesê dat Starfield 'n huidige generasie-speletjie is, wat impliseer dat sommige spelers dalk hul rekenaars moet opgradeer om dit ten volle te geniet. In antwoord op 'n vraag oor mededinging van ander speletjies soos Baldur's Gate, het Howard nie die titel van Larian Studios direk aangespreek nie, maar die oortuiging uitgespreek dat Starfield spelers vir baie jare vorentoe sal betrek.

Tydens die onderhoud het Phil Spencer insigte vanuit 'n besigheidsperspektief verskaf. Hy het onthul dat Starfield tans die mees gespeelde huidige-gen Xbox eksklusief is, met duisende spelers op Game Pass. Daarbenewens het hy opgemerk dat Starfield Bethesda se mees wenslys-speletjie op Steam is. Hy het egter verkies om nie bekend te maak of The Elder Scrolls 6 ook eksklusief vir Xbox en PC sou wees nie.

Oor die algemeen het die onderhoud lig gewerp op verskeie aspekte van Starfield, insluitend die kreatiewe besluit agter die afwesigheid van grondvoertuie, die rekenaarprestasievereistes en die speletjie se ontvangs in terme van gewildheid en wenslys. Met sy unieke benadering tot ruimteverkenning bied Starfield 'n nuwe en opwindende onderneming vir Bethesda en het dit aansienlike afwagting onder spelers en aanhangers gegenereer.

