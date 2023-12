Magnesiumoksied: 'n Deurbraak vir koolstofopvang en -berging

By

Tegnologieë vir koolstofopvang en -berging (CCS) het die potensiaal om 'n beduidende rol te speel om die gevolge van klimaatsverandering te versag. Een belowende metode behels die gebruik van magnesiumoksiedkristalle om koolstofdioksied (CO2) direk uit die atmosfeer op te vang en dan diep ondergronds in te spuit vir langtermynberging. 'n Sleuteluitdaging is egter om hierdie tegnologie ekonomies lewensvatbaar te maak deur die absorpsiedinamika en die invloed van omgewingstoestande op die betrokke chemiese reaksies te verstaan.

Navorsers by die Departement van Energie se Oak Ridge Nasionale Laboratorium het baanbrekende vordering op hierdie gebied gemaak. Hulle het 'n omvattende ontleding gedoen van magnesiumoksiedkristalmonsters wat vir verskillende tydperke aan die atmosfeer blootgestel is en gevind dat die reaksietempo's beïnvloed is deur die vorming van 'n gereageerde laag op die kristal se oppervlak. Hierdie laag, wat uit verskeie vaste stowwe bestaan, belemmer die vermoë van CO2-molekules om met vars magnesiumoksied te reageer.

Hoofnavorser Juliane Weber het die noodsaaklikheid beklemtoon om hierdie "wapeningseffek" te oorkom om die tegnologie ekonomies haalbaar te maak. Deur die proses te omseil wat CO2 verhinder om vars oppervlaktes te vind om mee te reageer, beoog die navorsers om hul doelwit te bereik om gigaton-vlakke van CO2 uit die lug op te vang teen 'n koste van minder as $100 per metrieke ton.

Om 'n dieper begrip van die reaksiedinamika te kry, het die wetenskaplikes transmissie-elektronmikroskopie en rekenaarsimulasies gebruik. Die mikroskopie-analise het die vorming van 'n kompleks gereageerde laag aan die lig gebring wat bestaan ​​uit kristallyne en amorfe gehidreerde en karbonaatfases. Die rekenaarsimulasies het die navorsers in staat gestel om te modelleer hoe hierdie gereageerde laag met verloop van tyd ontwikkel, wat voorspellings moontlik maak oor die beweging van stowwe daardeur.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie navorsing 'n belangrike mylpaal in die ontwikkeling van effektiewe CCS-tegnologieë. Deur die absorpsiedinamika van magnesiumoksied te ontrafel en die uitdagings wat met die implementering daarvan verband hou, te identifiseer, het die navorsingspan die weg gebaan vir toekomstige vooruitgang in koolstofopvang en -berging. Met verdere verfyning het hierdie tegnologie die potensiaal om 'n wesenlike impak te maak op wêreldwye pogings om klimaatsverandering te bekamp.