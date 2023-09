Intel onthul Thunderbolt 5: verhoog bandwydte vir vinniger laai en eksterne GPU's

Intel het onlangs Thunderbolt 5 bekendgestel, 'n nuwe standaard wat 'n aansienlike toename in bandwydte vir die gewilde verbinding bied. Met Thunderbolt 5 kan gebruikers verwag om gekoppelde skootrekenaars teen 'n baie vinniger tempo te laai in vergelyking met sy voorganger, Thunderbolt 4. Boonop sien Intel die potensiaal vir Thunderbolt 5 om 'n voorheen oorgesiene produk te laat herleef: die eksterne grafiese verwerkingseenheid (GPU) vir gamers en kreatiewe.

Met 'n indrukwekkende tweerigtingbandwydte van 80 gigabit, dubbel dié van Thunderbolt 4, bied Thunderbolt 5 ook 'n verstommende 120 Gbps bandwydte vir eksterne skerms. Hierdie drievoudige verhoging stel gebruikers in staat om verskeie 8K-skerms of een skerm aan te dryf met 'n uitsonderlike verversingsfrekwensie van tot 540Hz. Hierdie verbetering maak Thunderbolt 5 'n wenslike keuse vir diegene wat die beste speletjiemonitors op die mark soek.

Die hoër spoed en groter bandwydte van Thunderbolt 5 bevoordeel nie net data-oordragte nie, maar ook laaispoed. Thunderbolt 5-toestelle kan tot 240W krag lewer, wat moontlik die behoefte aan 'n aparte kragpoort op baie skootrekenaars uitskakel. Hierdie ontwikkeling maak voorsiening vir meer spasie vir bykomende poorte op die skootrekenaaronderstel, wat gemak en konneksie verbeter.

Volgens Jason Ziller, hoof van Intel se Client Connectivity Division, kan Thunderbolt 5 se verhoogde bandwydte 'n hernieude belangstelling in eksterne grafiese kaarte aanwakker. In die verlede het mense omhulsels gekoop wat kragtige grafiese kaarte en kragbronne gehuisves het om die grafiese vermoëns van hul rekenaars te verbeter. Hierdie eksterne GPU's het egter nooit wydverspreide gewildheid gekry nie as gevolg van hul koste en omvangrykheid. Ziller glo dat Thunderbolt 5 se verbeterde werkverrigting eksterne GPU's weer in die hoofstroom kan bring, aangesien die verdubbeling van bandwydte geleenthede vir verbeterde werkverrigting en uitgebreide vermoëns oopmaak.

Ziller het ook geskimp na die moontlikheid van eksterne KI-versnellers in die toekoms, met verwysing na die groeiende vraag na KI in die kliëntruimte. Terwyl Thunderbolt 5-toegeruste toestelle na verwagting eers in 2024 op die mark sal wees, kan verbruikers 'n noemenswaardige toename in spoed en die potensiële herlewing van eksterne GPU's verwag.

Ten slotte bied Intel se Thunderbolt 5 aansienlik verbeterde bandwydte, wat vinniger laai en die potensiële herlewing van eksterne GPU's moontlik maak. Met die vermoë om hoë-resolusie-skerms aan te dryf en verhoogde krag te lewer, is Thunderbolt 5 gereed om die gebruikerservaring vir gamers, kreatiewe en almal wat vinniger data-oordragte soek, te verbeter. Ons sal egter tot 2024 moet wag om die volle potensiaal van Thunderbolt 5 en die impak daarvan op die mark te sien.

