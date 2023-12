Nuwe insigte in hoë-kritiese-temperatuur supergeleiers

'n Onlangse baanbrekende studie het deurslaggewende bevindinge oor hoë-kritiese-temperatuur supergeleiers onthul, wat lig werp op hul unieke "vreemde metaal"-toestand en 'n kwantumkritiese punt ontbloot. Die navorsing, uitgevoer deur samewerkende pogings en uitgebreide eksperimente, dui op 'n beduidende vooruitgang op die gebied van supergeleiding en hou belofte in vir die ontwikkeling van gevorderde tegnologieë.

Die studie, gepubliseer in die gesogte wetenskaplike joernaal Nature Communications, is uitgevoer deur navorsers van Politecnico di Milano, Chalmers Universiteit van Tegnologie en Sapienza Universiteit van Rome. Hul ondersoek het gefokus op hoë-kritiese-temperatuur koper-gebaseerde supergeleiers, wat selfs bo die kritieke temperatuur ongewone gedrag toon. Hierdie materiale gedra hulle soos "vreemde" metale en vertoon verskillende elektriese weerstandsveranderinge in vergelyking met normale metale.

Die sleutel tot hierdie ontdekking is die identifikasie van 'n kwantumkritiese punt wat met die "vreemde metaal"-fase geassosieer word. 'n Kwantumkritiese punt dui op 'n skielike verandering in 'n materiaal se eienskappe as gevolg van kwantumeffekte. Net soos ys teen nul grade Celsius in vloeistof verander, word cuprate 'n "vreemde" metaal as gevolg van kwantumladingsskommelings.

Die navorsers het X-straalverstrooiingseksperimente by die Europese Synchrotron ESRF en die Britse sinchrotron DLS uitgevoer. Hierdie eksperimente het die teenwoordigheid van ladingsdigtheidsfluktuasies aan die lig gebring wat die elektriese weerstand van cuprate beïnvloed, wat hulle "vreemd" maak. Deur sistematies die energievariasies van hierdie fluktuasies te meet, kon die navorsers die ladingdraerdigtheid bepaal waarteen die energie sy minimum bereik—die kwantumkritiese punt.

Die implikasies van hierdie ontdekking is verreikend. 'n Dieper begrip van cuprates en hul gedrag sal die ontwikkeling van materiale met hoër kritieke temperature en verbeterde supergeleidende eienskappe lei. Dit sal op sy beurt die weg baan vir die skepping van meer doeltreffende en volhoubare tegnologieë in die toekoms.

Die studie verteenwoordig 'n hoogtepunt van meer as vyf jaar se werk. Die navorsers het 'n tegniek genaamd RIXS gebruik, wat hulle aansienlik by Politecnico di Milano ontwikkel het. Hul bevindinge werp nie net lig op die abnormale eienskappe van cuprates nie, maar bied ook insig in die ontwykende meganismes wat hoë-temperatuur supergeleiding aandryf.

Die navorsingsbevindinge het aansienlike belangstelling in die wetenskaplike gemeenskap ontlok, aangesien dit 'n stewige grondslag bied vir toekomstige ondersoeke na supergeleidende materiale. Met voortgesette navorsing en ontwikkeling word die potensiaal vir praktiese toepassings van hoë-kritiese-temperatuur supergeleiers toenemend haalbaar.