Huawei onthul nuwe slimhorlosie: Huawei Watch GT 4

Huawei gaan 'n nuwe toevoeging tot sy slimhorlosieversameling bekendstel met die komende bekendstelling van die Huawei Watch GT 4. Alhoewel dit nie amptelik bevestig is nie, dui uitgelekte inligting daarop dat die horlosie in twee groottes beskikbaar sal wees: 41mm en 46mm.

Uitgelekte beelde dui aan dat die 41 mm-model 'n gewone ring sal hê, terwyl die 46 mm-model met 'n tydlynring sal kom. Daar word bespiegel dat daar selfs 'n derde horlosie-ontwerp kan wees. ’n Klokgreep wat op sosiale media geplaas is, gee ’n blik op die stylvolle estetika en weelde wat die komende horlosie sal bied.

Een besondere kenmerk wat die geheimsinnige horlosie van die uitgelekte beelde van die Huawei Watch GT 4 (46 mm) onderskei, is 'n meer prominente boonste driehoek met goue afwerking. Dit kan 'n ander kleur of selfs 'n heeltemal nuwe model voorstel, moontlik 'n pro-weergawe.

Uitgelekte lewendige beelde van die Huawei Watch GT 4 (46 mm) onthul dat die horlosie met verskillende polsbande aangepas kan word, hoewel hulle nie die derde ringontwerp vertoon nie.

In vergelyking met ander Huawei-slimhorlosies soos die Huawei Watch 4 en 4 Pro, is die GT-reeks geneig om minder funksies te bied terwyl hulle een of ander weergawe van HarmonyOS gebruik. Die GT-horlosies is egter meer bekostigbaar, met die 41mm- en 46mm-modelle van die GT 4 wat na verwagting teen onderskeidelik €250 en €400 geprys sal word, in teenstelling met die €450/€700-prysklas van die Watch 4 en 4 Pro .

Wat batterylewe betref, dui uitgelekte data daarop dat die GT 4-modelle 'n langer lewensduur van tot twee weke sal hê. Boonop is hulle ingestel om vinnige draadlose laai (10-18W) te ondersteun en kom in verskeie houermateriaal, insluitend vlekvrye staal met 'n leerband en 'n metaalkas met 'n plastiekband.

Terwyl afwagting groei, beloof Huawei se nuwe slimhorlosie-aanbieding 'n reeks keuses vir verbruikers wat beide styl en funksionaliteit soek.

