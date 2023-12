Antieke spiraalstelsel onthul geheime van die vroeë heelal

’n Baanbrekersontdekking deur ’n span sterrekundiges het lig gewerp op die vorming van vroeë sterrestelsels en die evolusie van die Heelal. Deur die Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) te gebruik, het wetenskaplikes 'n gedetailleerde beeld van 'n antieke spiraalsterrestelsel bekend as BRI 1335-0417 vasgelê, wat meer as 12 miljard jaar oud is en die verste bekende spiraalsterrestelsel wat bestaan.

Die navorsers het gefokus op die beweging van gas binne die sterrestelsel se skyf, aangesien dit 'n noodsaaklike komponent vir die vorming van sterre is. Met die hulp van ALMA se voorpunt-tegnologie het hulle nie net die beweging van gas binne BRI 1335-0417 waargeneem nie, maar ook gesien hoe 'n seismiese golf vorm - die eerste van sy soort wat in 'n vroeë sterrestelsel waargeneem is. Die ossillerende beweging van die sterrestelsel se skyf lyk soos rimpelings wat op 'n dam versprei nadat 'n klip ingegooi is.

Hoofskrywer Dr. Takafumi Tsukui het kommentaar gelewer oor die belangrikheid van hierdie ontdekking en gesê: "Die vertikaal ossillerende beweging van die skyf dui op die invloei van nuwe gas of interaksies met kleiner sterrestelsels, wat albei die nodige brandstof vir stervorming verskaf."

Daarbenewens het die studie 'n staafagtige struktuur binne die sterrestelsel se skyf ontbloot, wat dit die verste struktuur van sy soort maak wat nog ooit waargeneem is. Hierdie galaktiese stawe kan gas versteur en na die middel van die sterrestelsel vervoer, wat bydra tot die dinamiese groei daarvan.

Medeprofessor Emily Wisnioski, mede-outeur van die studie, het die rariteit van spiraalstrukture in die vroeë Heelal en die studie se bydrae tot die begrip van hul vorming uitgelig. "Hierdie navorsing verskaf belangrike inligting oor die mees waarskynlike scenario's vir die oorsprong van spiraalstrukture in vroeë sterrestelsels," het sy verduidelik.

Die ALMA-sterrewag, wat deur die European Southern Observatory (ESO) bedryf word, het 'n belangrike rol in hierdie studie gespeel. Met sy 66 antennas wat gelyktydig waarneem, is ALMA se data gekombineer om 'n enkele beeld van die sterrestelsel te skep deur kragtige superrekenaars te gebruik.

Hierdie nuwe insig in BRI 1335-0417 word selfs meer merkwaardig gemaak deur die feit dat die sterrestelsel so ver geleë is. Die lig wat ons vandag daaruit waarneem, is 'n venster na sy antieke verlede toe die Heelal net 10 persent van sy huidige ouderdom was.

Terwyl direkte waarneming van 'n sterrestelsel se evolusie onmoontlik is, help rekenaarsimulasies wetenskaplikes om die komplekse verhaal van vroeë sterrestelsels en hul rol in die vorming van die Heelal saam te voeg. Hierdie studie is 'n belangrike mylpaal in ons strewe om die geheimenisse van die kosmos te ontrafel.