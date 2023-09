Die herontdekking van Nintendo's Forgotten Arcade Game, Sky Skipper

In die vroeë dae van Nintendo se arkadespeletjies was daar treffers en mis. In die somer van 1981 het Nintendo egter die speletjie vrygestel wat alles sou verander – Donkey Kong. Ontwerp deur Shigeru Miyamoto, Donkey Kong het een van die topverkoper-arcade-speletjies van alle tye geword en het die wêreld aan Mario voorgestel. Maar saam met die sukses van Donkey Kong, het Miyamoto en regisseur Genyo Takeda aan nog 'n arcade-speletjie gewerk wat amper vergeet is - Sky Skipper.

Sky Skipper is in 1981 in beperkte getalle vrygestel vir toetsing in Japannese arkades, maar die reaksie was swak. Slegs 'n paar kaste is na Nintendo of America gestuur vir toetsing met soortgelyke lou ontvangs. Die speletjie het 'n tweedekker vertoon wat antropomorfiese speelkaarte versamel het terwyl reuse-gorillas, soos Donkey Kong, vermy word. Die grafika was indrukwekkend vir sy tyd, maar die spel was verwarrend en nie baie boeiend nie.

As gevolg van sy swak ontvangs, is Sky Skipper nooit amptelik vrygestel nie en die kabinette se kringborde is vir die 1982-speletjie Popeye hergebruik. Sky Skipper het gelyk of dit uit sy bestaan ​​uitgevee is totdat die versamelaar Alex Crowley geïntrig geraak het deur die speletjie en probeer het om die geheimenisse daarvan te ontbloot. Hy het 'n oorspronklike Sky Skipper-gedrukte stroombaan (PCB) gevind wat omgeskakel is om Popeye te bestuur en dit gekoop. Met die hulp van sy vriend Mark Whiting het hulle daarin geslaag om die PCB te reverse-engineer en Sky Skipper weer aan die gang te kry.

Crowley het toe die Sky Skipper-kabinet herskep met behulp van 'n ou Popeye-masjien met die hulp van Olly Cotton, wat die oorspronklike kabinetkunswerk gebaseer op 'n swart en wit strooibiljet herskep het. Nog 'n deurbraak het gekom toe die arcade-versamelaar Whitney Roberts ontdek het dat Sky Skipper eintlik teenwoordig was in die voorportaal van Nintendo of America se hoofkwartier. Roberts kon die egtheid van Sky Skipper bevestig en foto's met Crowley deel.

Die herontdekking van Sky Skipper was 'n belangrike oomblik vir arcade game-entoesiaste. Dit dra by tot die geskiedenis van Nintendo se vroeë arcade-speletjies en stel spelers in staat om 'n stukkie speletjiegeskiedenis te ervaar wat vroeër gedink is verlore was.

Definisies:

- Arcade game: 'n speletjie wat gespeel word op 'n groot, publiek beskikbare masjien wat gewoonlik in vermaaklikheidsarcades, restaurante en ander vermaaklikheidsplekke voorkom.

– PCB: Printed Circuit Board, wat elektroniese komponente bevat om 'n speletjie of rekenaarstelsel te bestuur.

– Omgekeerde ingenieur: die proses om 'n produk of stelsel te ontleed om die ontwerp of spesifikasies daarvan te bepaal.

– Hergebruik: om iets vir 'n ander doel aan te pas of te hergebruik.

