EA kondig Project Rene aan: Die volgende generasie Sims-speletjie sal gratis wees om af te laai

EA het nuwe besonderhede onthul oor sy komende volgende generasie Sims-speletjie, met die kodenaam Project Rene. In 'n blogpos tydens 'n Behind The Sims-aanbieding het die maatskappy aangekondig dat die speletjie as 'n gratis aflaai beskikbaar sal wees. Hierdie stap volg op die sukses van The Sims 4 wat verlede jaar gratis is om te speel.

Die gratis aflaai-opsie vir Project Rene beteken dat spelers in staat sal wees om aan te sluit, te speel en die speletjie te verken sonder die behoefte aan 'n intekening, kernspeletjieaankoop of energiemeganika. EA beoog om dit vir spelers maklik te maak om vriende uit te nooi of aan te sluit en nuwe kenmerke, stories en uitdagings te ervaar.

EA het egter duidelik gemaak dat die speletjie steeds koopbare inhoud en pakke sal hê, soortgelyk aan The Sims 4. Maar die prysstruktuur en hoe hierdie items verkoop sal word, kan verskil van die huidige speletjie. EA het 'n voorbeeld gegee van die byvoeging van basiese weer as 'n gratis funksie vir almal, terwyl toekomstige pakke kan fokus op spesifieke temas soos wintersport of kompetisies.

Die vrystelling van Project Rene beteken nie die einde van ondersteuning vir The Sims 4 nie. EA beplan om in die afsienbare toekoms opdaterings en nuwe inhoud vir The Sims 4-gemeenskap te verskaf.

Alhoewel geen spesifieke bekendstellingsdatum aangekondig is nie, het EA gewerk aan 'n meer deursigtige ontwikkelingsproses vir Project Rene. Die maatskappy het voorheen onthul dat die speletjie beide solo- en multispeler-ervarings sal bied, met meer inligting oor die multispeler-komponent wat later in die jaar bekend gemaak sal word.

Bron: [The Verge](bron)