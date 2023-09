Logitech stel artikulerende webkamera bekend vir verbeterde afgeleë vergaderings en regstreekse stroming

Logitech het sy jongste innovasie onthul, die Logitech Reach, 'n artikulerende webkamera wat ontwerp is om afgeleë vergaderings, aanlyn tutoring en lewendige stroomervarings te verbeter. Die maatskappy beplan om die kamera deur Indiegogo Enterprise te skarefinansier om die ontwerp te verfyn en die pryse te bepaal.

Alhoewel die webkamera self nie nuut is nie, aangesien dit op die Logitech Streamcam gebaseer is, bied die byvoeging van 'n artikulerende arm verbeterde funksionaliteit. Hierdie 1080p, 60fps-webkamera kan vervang word met 'n ander Streamcam indien nodig, om te verseker dat gebruikers nie 'n heeltemal nuwe toestel hoef te koop in geval van skade nie.

Logitech het marknavorsing gedoen en gevind dat die meeste respondente 'n alles-in-een-oplossing verkies het eerder as net 'n berg. Daarom het die maatskappy besluit om die Reach as 'n volledige pakket aan te bied. Nadat die Indiegogo-veldtog voltooi is en voldoende data ingesamel is, sal Logitech met die verkope van die Reach begin, met opsies van 'n vrystaande basis of 'n lessenaarklem.

Een opvallende kenmerk van die Reach is sy gladde skuifvermoë, wat gebruikers in staat stel om items maklik op hul lessenaar ten toon te stel deur glad oor hulle te skuif. Logitech-produkhoof Gaurav Bradoo het 'n spesiaal ontwerpte ring op die kameramontering uitgelig wat verseker dat die beeld regop bly terwyl dit geskuif word. Die stabiliteit en gladheid van beweging spreek die beperkings van bestaande artikulerende webcam-monterings aan.

Alhoewel die tydsberekening van die vrystelling van die Reach 'n bietjie laat kan lyk, met inagneming van die verskuiwing weg van afgeleë werk in baie maatskappye, bied dit steeds waardevolle voordele vir diegene wat voortgaan om op afstand te werk of vir streamers en vloggers wat meer dinamiese inhoud soek. Met sy veelsydigheid poog die Reach om die interaktiewe ervaring van aanlynvergaderings en regstreekse strome te verbeter.

Bronne:

- The Verge