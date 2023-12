NASA vier 25 jaar van Internasionale Ruimtestasie en berei voor vir sy aftrede

NASA het onlangs die 25ste herdenking van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) herdenk, wat die mylpaalsending beklemtoon wat die eerste twee ISS-modules op 6 Desember 1998 bymekaargebring het. Die ruimte-agentskap berei egter ook voor vir die uiteindelike aftrede van die baanbrekerruimte-buitepos , wat na verwagting omstreeks 2030 sal plaasvind. In afwagting van hierdie gebeurtenis het NASA sy private voorstelversoek opgedateer om te help om die stasie te deorbiteer, en vroeë stadium-finansiering is nou aan die gang vir kommersiële vervangings wat deur private maatskappye bedryf sal word met NASA as hul kliënt.

Die oorgang na kommersiële aktiwiteit in 'n lae Aarde-baan sal na verwagting aansienlike vooruitgang in wetenskaplike navorsing en tegnologie-ontwikkeling bring. ISS-ekspedisie 70-bevelvoerder, Andreas Mogensen, het opgewondenheid uitgespreek oor die vooruitsig dat meer lande en private maatskappye 'n laboratorium in die ruimte sal gebruik. Hierdie verskuiwing na kommersiële ondernemings het reeds begin met die insluiting van kommersiële ruimtevaarders en privaat-afgelewerde vrag. Houston-gebaseerde maatskappy Axiom Space organiseer missies wat kommersiële ruimtevaarders insluit, terwyl vragaflewerings vanaf die VSA nou deur SpaceX en Northrop Grumman gefasiliteer word.

Soos die ISS oor die afgelope 25 jaar ontwikkel het, het dit in grootte en kompleksiteit gegroei. Modules van NASA, Rusland, Europa en Japan is bygevoeg, saam met Kanadese robotika. In die toekoms word verwag dat ten minste een kommersiële ruimtestasie in werking sal wees, wat 'n voortsetting van wetenskaplike eksperimente en potensiële kommersiële toepassings moontlik maak. Volgens NASA sal die ontwikkeling van die deorbit-voertuig, wat die ISS veilig sal aftree, etlike jare neem om te voltooi.

As ons vorentoe kyk, is die moontlikhede vir toekomstige eksperimente op 'n kommersiële ruimtestasie geweldig. Andreas Mogensen het die potensiaal vir navorsing genoem op gebiede soos menslike weefselproduksie, orgaanekwivalente en optieseveselvervaardiging. Hierdie pogings kan kommersiële implikasies hê en nuwe weë vir verkenning en ontdekking oopmaak.

Die 25ste bestaansjaarvieringe is bygewoon deur verteenwoordigers van al die groot ISS-vennote, wat die internasionale samewerking en samewerking wat deurslaggewend vir die stasie se sukses was, onderstreep. Terwyl NASA aanhou beplan vir die einde van die ISS, is dit duidelik dat die nalatenskap van hierdie baanbrekende poging die weg sal baan vir 'n nuwe era van ruimteverkenning en wetenskaplike ontdekking.