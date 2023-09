Nuwe kenmerke van Apple se iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

By

Apple gaan sy nuutste vlagskip-slimfone, die iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max vrystel, en hulle kom met 'n paar opwindende nuwe kenmerke. Een van die opvallendste veranderinge is die bekendstelling van die nuwe Aksie-knoppie, wat die tradisionele Ring/Stil-skakelaar sal vervang wat sedert sy ontstaan ​​'n stapelvoedsel van die iPhone was.

Die Aksie-knoppie, soortgelyk aan die een wat op die Apple Watch Ultra gevind word, is 'n meganiese drukknoppie wat gebruikers die vermoë sal gee om aanpasbare funksies met die hand te aktiveer. Gebaseer op kode wat in die iOS 17 beta gevind word, word verwag dat die Aksie-knoppie verskeie aksies sal kan uitvoer wat in die instellings aangepas kan word:

Toeganklikheid: Laat gebruikers toe om toegang tot verskeie toeganklikheidinstellings te kry, soos VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, en meer.

Kortpaaie: Stel gebruikers in staat om kortpaaie wat in die Kortpaaie-toepassing geskep is, te laat loop, soos om boodskappe te stuur, snitlyste te speel of slimhuistoestelle te beheer.

Stilmodus: Soos die Bel/Stil-skakelaar, kan die Aksie-knoppie die stilmodus aan of af skakel, die luier en waarskuwings demp of ontdemp.

Kamera: Begin die Kamera-toepassing en laat gebruikers toe om foto's of video's te neem met 'n enkele druk van die Aksie-knoppie.

Flitslig: Skakel die flitslig op die agterkant van die toestel aan of af.

Fokus: Aktiveer of deaktiveer 'n Fokusmodus.

Vergrootglas: Aktiveer die Vergroter-toepassing en verander die iPhone se kamera in 'n inzoomtoestel vir klein teks of voorwerpe.

Vertaal: Begin die Vertaal-toepassing en stel gebruikers in staat om gesprekke of vertalings te begin met 'n enkele druk van die Aksie-knoppie.

Stemmemo's: Begin of stop die opname van stemmemo's met die Stemmemo's-toepassing.

Hierdie nuwe kenmerke maak die Aksie-knoppie een van die belangrikste onderskeidende faktore van die iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Benewens die Aksie-knoppie, word daar gerugte dat die iPhone 15 Pro 'n middelraam van graad 5-titanium het, wat 'n aansienlik ligter toestel tot gevolg het. Dit is na raming tot 10 persent ligter as sy voorganger, die iPhone 14 Pro.

Apple se onthulling van die iPhone 15-reeks vind binnekort plaas, saam met ander potensiële produkaankondigings. Bly ingeskakel vir meer opdaterings en dekking oor Apple se jongste innovasies.

