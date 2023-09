The First Descendant stel nuwe held bekend, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Nexon se komende plunderskieter, The First Descendant, het baie hype onder gamers gegenereer. Aangedryf deur Unreal Engine 5, sal hierdie volgende generasie-speletjie vir rekenaar, PS5 en Xbox Series X|S vrygestel word. Onlangs is 'n nuwe held genaamd Sharen Julicia onthul, wat haar dodelike vermoëns in 'n spel-onthullingssleepprent ten toon stel.

Sharen Julicia, 'n fassinerende halfvrou, half-masjienkarakter, bring 'n unieke speelstyl na The First Descendant. Haar vaardigheid lê in gevegte op kort afstand, wat haar 'n ideale keuse maak vir spelers wat aggressiewe taktiek verkies. Sharen gebruik kamoeflering beide vir sluipende benaderings en vinnige terugtrekkings, wat haar toelaat om naby haar vyande te kom sonder om opgemerk te word.

Een van Sharen se passiewe vaardighede, Assassinator, stel haar in staat om groter skade aan te rig aan vyande wat haar nie teiken nie. Hierdie vermoë versterk haar dodelike impak op die slagveld verder. Boonop het Sharen 'n reeks aktiewe vaardighede wat haar offensiewe potensiaal verbeter. Haar Cutoff Beam ontketen 'n elektriese straalaanval wat nie net skade aanrig nie, maar ook 'n Electrocution-effek op haar teikens toepas.

Nog 'n aktiewe vaardigheid wat sy besit, is Active Camouflage, wat haar teenwoordigheid verberg totdat sy 'n aanval ontketen. Hierdie tegniek aktiveer Ambush-modus sodra die kamoeflering eindig, wat die skade van haar volgende aanval vergroot. Boonop kan Sharen Shock Nuts ontplooi, plofstof wat haar teëstanders verstom, en Flash Daggers, wat verskeie projektiele op vyande binne haar mikgebied loslaat. Hierdie dolke rig plofbare skade aan en veroorsaak 'n Electrocution-effek.

The First Descendant beloof om opwindende spel en intense gevegte te lewer, en Sharen Julicia voeg nog 'n opwindende faset by die spel. Spelers kan 'n aksiebelaaide ervaring met hierdie dodelike half-vrou, half-masjien sluipmoordenaar verwag. Bly ingeskakel vir eksklusiewe nuwe spelmateriaal, want IGN sal binnekort meer besonderhede oor The First Descendant bekend maak.

Definisies:

- Plunderskieter: 'n Subgenre van videospeletjies wat elemente van plundering en skiet kombineer, waar spelers wapens, ammunisie en toerusting insamel terwyl hulle aan 'n geveg deelneem.

- Unreal Engine 5: 'n Gevorderde speletjie-ontwikkelingsenjin geskep deur Epic Games.

- Elektrokusie-effek: 'n Spelwerktuigkundige wat addisionele skade of statuseffekte toedien op teikens wat deur 'n elektriese aanval getref is.

Bronne:

– Ryan McCaffrey, IGN se uitvoerende redakteur van voorskoue en gasheer van Xbox-program en onderhoudsprogram.