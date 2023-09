Barbie: The Movie Merchandise You Can't Resist

Greta Gerwig se Barbie-fliek was 'n groot sukses en het gehore van alle ouderdomme betower met sy verkenning van vroulikheid en die druk van perfeksie. As jy 'n aanhanger van die film is, sal jy verheug wees om te weet dat 'n reeks Barbie-tema-goedere beskikbaar is om te koop. Van klankbane en klere tot versamelbare poppe en speletjiebykomstighede, daar is iets vir almal.

Jy kan 'n digitale kopie van die fliek koop of die fisiese skyf vooraf bestel. Die huur van die film kos $24.99, terwyl die aankoop daarvan $29.99 kos. Dit is opmerklik dat die fliek Movies Anywhere in aanmerking kom, sodat jy dit op enige deelnemende platform kan kyk.

As jy by jou Barbie-versameling wil voeg, kan jy die Barbie-fliek op 4K UHD Blu-ray voorafbestel. Die vrystellingsdatum moet nog bepaal word, maar fisieke formaat flieks word gewoonlik binne 'n paar weke van die digitale weergawe beskikbaar.

Aanhangers van Ryan Gosling se karakter, Ken, kan juig met die vrystelling van die Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Hierdie pop, met sy ikoniese swart randbaadjie en nagemaakte pelsjas, kan joune wees vir $75. Dit kom selfs in 'n versamelbare Barbie-filmverpakking. Die vrystellingdatum vir hierdie item is vasgestel vir 31 Januarie 2024.

Barbie se album, met snitte van Ryan Gosling, Lizzo, en meer, is op viniel beskikbaar. Jy kan kies tussen 'n pienk viniel of 'n Amazon Exclusive melkerige helder viniel, wat albei tans te koop is.

Vir speletjie-entoesiaste is daar Barbie-tema-beheerders beskikbaar. Jy kan kies vir 'n Deep Pink Xbox-beheerder of 'n Nova Pink PS5-beheerder om 'n tikkie Barbie-magie by jou speletjie-opstelling te voeg.

As jy jou Ken-ergy wil wys, kan jy die 'I Am Kenough'-hoodie van Mattel vooraf bestel. Gemaak van knus materiaal, hierdie hoodie kos $60 en word op of voor 10 Oktober gestuur. Mattel bied ook ander 'I Am Kenough'-klere-items, insluitend hoede en hoodies.

Vir diegene wat hul leefruimte wil versier, het Mattel 'n reeks Barbie-film-tema-doekafdrukke beskikbaar. Hierdie afdrukke, teen $40 elk, laat jou toe om jou liefde vir Barbie ten toon te stel.

Met soveel opsies om van te kies, kan Barbie-aanhangers hulself ten volle in die wêreld van die fliek verdiep. Of dit nou deur versamelstukke, mode of dekor is, daar is geen tekort aan maniere om Barbie: The Movie te vier nie.

Bron: IGN – Hannah Hoolihan (vryskutskrywer)