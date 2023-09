In 2022 het Apple opslae gemaak met die vrystelling van die robuuste Apple Watch Ultra, een van die grootste bekendstellings in jare. Verlede jaar was ook die bekendstelling van die Series 8, wat veltemperatuurwaarneming bevat het. Alhoewel die Series 9 en Ultra 2 dalk nie so baanbrekend is nie, bring hulle wel 'n paar noemenswaardige opgraderings na die tafel.

Die Series 9 behou die ontwerp van sy voorganger, die Series 8, maar kom met 'n vinniger S9-skyfiestel. Hierdie verbeterde verwerkingskrag verhoog nie net spoed nie, maar verbeter ook batterylewe. Siri-versoeke kan nou op die toestel verwerk word, wat die behoefte aan 'n Wi-Fi-verbinding of sterk seldekking uitskakel om jou horlosie te beheer. Daarbenewens is 'n nuwe pienk kleur opsie bekendgestel.

Die Ultra 2, teen $799, is Apple se duurste horlosie. Dit spog met 'n ongelooflike helder skerm wat tot 3,000 2 nits bereik, wat dit makliker maak om sportdata na te gaan wat vinnig verander, soos hoogte. Beide die Ultra 9 en Series XNUMX beskik oor 'n nuwe kenmerk genaamd Double Tap, wat gebruikers in staat stel om eenvoudige handelinge uit te voer soos om 'n oproep af te sluit of 'n timer te begin deur hul vinger en duim saam op die horlosie te tik.

Volhoubaarheid was vanjaar 'n sleutelfokus vir Apple. Die horlosies gebruik nou herwinde kobalt in die battery en herwonne materiaal in die kas. Apple het ook 'n nuwe materiaal genaamd FineWoven, gemaak van 86% herwinde inhoud, vir sy sportlusse bekendgestel. Die maatskappy het pogings aangewend om koolstofvrystellings te verminder deur in hernubare energiegebruik te belê.

As ons vorentoe kyk, dui gerugte daarop dat Apple aansienlike opgraderings in die winkel kan hê vir die Apple Watch X, wat na verwagting in 2024 of 2025 vrygestel sal word. Bespiegelde verbeterings sluit 'n dunner omhulsel en 'n nuwe band-hegstelsel in. Die Watch X kan ook 'n mikroLED-skerm hê vir verbeterde batterylewe en 'n groter skerm.

Wat gesondheidsverwante kenmerke betref, het Apple konsekwent nuwe funksies met elke iterasie bekendgestel. Potensiële toekomstige toevoegings kan bloeddrukmonitering en nie-indringende bloedglukosemonitering insluit. Hierdie kenmerke sal veral voordelig wees vir individue met diabetes of prediabetes.

Apple se doel om met Garmin in die kategorie premium sporthorlosies mee te ding, is duidelik met die bekendstelling van nuwe hardeware- en sagteware-kenmerke. Die onlangs aangekondigde WatchOS 10 bring verbeterde vermoëns na die Series 9 en Ultra 2, soos die vermoë om jou foon in 'n outomatiese fietsryrekenaar te verander tydens 'n fietsry-oefensessie.

Terwyl die Apple Watch SE, die intreevlak-opsie, geen opgraderings vanjaar ontvang het nie, bring die Series 9 en Ultra 2 genoeg verbeterings om Apple-entoesiaste opgewonde te hou. Voorafbestellings vir hierdie horlosies het reeds begin, met beskikbaarheid wat op 22 September begin.

Bronne:

– WIRED (bron van die oorspronklike artikel)