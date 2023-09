Tetra Pak pasgemaakte drukwerk 'n rewolusie van drankkartonverpakking

Tetra Pak het onlangs sy nuutste innovasie, Tetra PakR Custom Printing, by PACK EXPO Las Vegas onthul. Hierdie nuwe inisiatief bied handelsmerke 'n toonaangewende, kostedoeltreffende en aanpasbare oplossing vir druk op papiergebaseerde drankkartonne. Die maatskappy het ook 'n samewerking aangekondig met Flow Beverage Corp., 'n gesondheids- en welstandgefokusde drankmaatskappy in Toronto, om pasgemaakte verpakking vir sy alkaliese fonteinwater te skep.

Een van die opwindendste ontwikkelings wat by die geleentheid ten toon gestel is, was die installering van 'n volle breedte Koenig & Bauer RotaJET 168 digitale drukker by Tetra Pak se Denton, Texas fasiliteit. Hierdie moderne drukker spog met 'n webspoed van 135 m/min en 'n webwydte van 840 tot 1680 mm, wat verhoogde buigsaamheid bied en die vermoë om aan te pas met dinamiese QR-kodes op die verpakking en verskeie ontwerpe binne dieselfde volgorde .

Die voordele van Tetra Pak Custom Printing is nie beperk tot estetiese verbeterings nie. Hierdie digitale druktegnologie maak voorsiening vir kleiner, meer persoonlike bondelgroottes, wat dit ideaal maak vir voedsel- en drankhandelsmerke van alle groottes. Daarbenewens kan die verpakking geïntegreer word met gekoppelde verpakkingstoepassings deur unieke kodes en ontwerpe te gebruik.

Flow Beverage Corp., bekend vir sy teenwoordigheid in kleinhandelwinkels regoor Kanada en die VSA, beplan om die pasgemaakte verpakking in sy vennootskap met Live Nation Entertainment te gebruik. Deur pasgemaakte ontwerpe op Tetra Pak-kartonne in te sluit, poog Flow om munt te slaan uit verbruikerstendense en sy handelsmerk-teenwoordigheid by Live Nation Canada-lokale te verbeter.

Pedro Goncalves, die visepresident van bemarking vir Tetra Pak VSA en Kanada, het die belangrikheid beklemtoon om bemarkingspogings vinnig te aktiveer in vandag se vinnige wêreld. Hy het trots uitgespreek daaroor om met Flow saam te werk en hul innoverende ontwerpe aan konsertgangers te bring wanneer hulle hul gunstelingprogramme hierdie herfs verlaat.

Volgens Nicholas Reichenbach, stigter en HUB van Flow, verhoog Tetra Pak Custom Printing nie net die ontwerp van hul kartonne nie, maar bied dit ook nuwe advertensiemoontlikhede. Hy glo dat die medium boekdele spreek oor hul verbintenis tot gehalte, volhoubaarheid en onvergeetlike ervarings en verwag meer vennootskappe wat hul handelsmerk- en volhoubaarheidswaardes op pak uitdruk.

In die algemeen revolusioneer Tetra Pak Custom Printing drankkartonverpakking deur handelsmerke die geleentheid te bied om hul identiteit ten toon te stel en op 'n dinamiese en eko-vriendelike manier met verbruikers te skakel.

Bronne:

– Tetra Pak persoonlike drukwerk

– PAK EXPO Las Vegas