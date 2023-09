Dying Light 2 stel Premium Currency DL-punte bekend vir in-speletjie-aankope

In die mees onlangse opdatering van Dying Light 2, die hoogs verwagte opvolger van die gewilde speletjie Dying Light, is 'n nuwe premium in-speletjie-geldeenheid genaamd DL Points bekendgestel. Spelers kan nou hierdie punte gebruik om velbundels te koop sonder om die speletjie te verlaat.

Terwyl die oorspronklike Dying Light ook mikrotransaksies bevat het, is dit uitgevoer deur die spesifieke winkelfronte van die platformeienaars, soos Sony of Valve. Techland, die ontwikkelaar van Dying Light 2, het verklaar dat die gebruik van DL-punte as die eksklusiewe geldeenheid vir aankope in die spel "ons lewens makliker maak." Hierdie stap skakel ook die behoefte uit om aparte bondels vir die platformwinkels te skep.

Tans het spelers die opsie om werklike geld te spandeer om DL Point-bundels van die PlayStation- en Xbox-winkels te bekom. Techland het egter aangekondig dat sodra DL Points ten volle geïmplementeer is, die bondels uit die PlayStation Store verwyder sal word.

Vrae is geopper oor die tydsberekening van hierdie bekendstelling van DL Points en die onlangse meerderheidsaandeelverkryging van Techland deur die tegnologiereus Tencent. Techland het duidelik gemaak dat die twee gebeurtenisse nie verbind is nie en dat die implementering van DL Points vertraag is weens die produksietyd wat benodig word.

Met DL Points het spelers nou 'n gerieflike en naatlose manier om in-speletjie-aankope te doen sonder om die meesleurende wêreld van Dying Light 2 te verlaat. Hierdie nuwe premium geldeenheidstelsel bied spelers die geleentheid om velbondels teen 'n beter prys te bekom, wat hul algehele spelervaring.

