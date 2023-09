Taiwan stel nuwe riglyne vir digitale batebedryf bekend

Taiwan het aangesluit by die groeiende lys van lande wat regulasies vir die digitale batebedryf implementeer. Die Taiwanese Finansiële Toesighoudende Kommissie (FSC) het tien riglyne ontwikkel wat daarop gemik is om 'n balans te vind tussen die bevordering van innovasie en die beskerming van beleggers.

Een van die sleutelbepalings in die riglyne is 'n onderdrukking van buitelandse beurse wat in Taiwan werk sonder om FSC-lisensies te bekom. Dit beteken dat globale uitruilings soos Binance, Bitfinex en Kraken, wat werk sonder om aan regulasies in verskeie jurisdiksies te voldoen, nou strenger ondersoek sal ondervind.

Taiwan het die negatiewe gevolge van ongereguleerde uitruilings ervaar, aangesien dit een van die lande was wat die ergste geraak is deur die ineenstorting van FTX. Gevolglik neem die FSC proaktiewe maatreëls om beleggers te beskerm en die stabiliteit van die digitale batemark te verseker.

Benewens die bekamping van skelm uitruilings, vereis Taiwan se nuwe riglyne ook Virtuele Batediensverskaffers (VASP's) om goedkeuring van die FSC te soek voordat advertensies gepubliseer word. Daar word ook van VASP's vereis om klantebates van bedryfskapitaal te skei en robuuste programme teen geldwassery (AML) te implementeer. Die riglyne verbied verder die aanbieding van komplekse afgeleide produkte aan kleinbeleggers, wat ernstige strawwe oplê vir nie-nakoming.

Token-uitreiking is 'n ander gebied wat deur die riglyne aangespreek word. Daar sal van VASP's verwag word om hul witskrifte aan die FSC bekend te maak vir hersiening voordat tokens uitgereik word. Hierdie maatreël het ten doel om deursigtigheid te bevorder en beleggers teen bedrieglike skemas te beskerm.

Dit is opmerklik dat die FSC se jurisdiksie nie Non-Fungible Tokens (NFT's) dek nie, aangesien hul unieke eienskappe en saamstelbaarheid meer omvattende regulasies vereis.

Taiwan se skuif om die digitale batebedryf te reguleer weerspieël die groeiende neiging onder globale reguleerders om die vinnige ontwikkeling van die kripto-mark in te haal. Deur hierdie riglyne te implementeer, beoog Taiwan om 'n veiliger en meer deursigtige omgewing vir beleggers te skep, terwyl innovasie in die digitale batesektor gekoester word.

