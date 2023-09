Nintendo Switch 2 het na bewering verbeterde werkverrigting en verminderde laaitye

Gerugte oor die hoogs verwagte Nintendo Switch 2 gaan voort, met nuwe besonderhede oor sy werkverrigting en kenmerke. Betroubare bronne het beweer dat die konsole in Augustus 'n geheime vertoning by Gamescom gehad het, en nou het 'n derde bron hierdie bewerings bevestig en bykomende inligting bygevoeg.

Volgens berigte van Eurogamer en VGC word gerugte dat die Switch 2 "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" teen 'n hoër raamtempo en resolusie sal laat loop, wat belowend klink vir aanhangers van die gewilde speletjie. Nate The Hate, 'n voorheen betroubare Nintendo-insider, het ook hierdie bewerings ondersteun en meer besonderhede onthul wat hy oor die konsole gehoor het.

Een noemenswaardige verbetering wat deur Nate The Hate genoem word, is die aansienlike vermindering in laaitye. Hy sê dat die nuwe hardeware byna onmiddellike laaitye vir speletjies moontlik gemaak het, veral wanneer dit vanaf die hoofkieslys opgelaai word. Dit is 'n groot verbetering in vergelyking met die oorspronklike Switch, wat laaitye van ongeveer 30 sekondes gehad het.

Wat werkverrigting betref, beweer Nate The Hate dat "Breath of the Wild" teen 60 rame per sekonde gehardloop het teen 'n 4K-resolusie op die Switch 2. Hy het ook genoem dat die konsole gevorderde straalopsporingsvermoëns het, soortgelyk aan wat die PlayStation 5 en Xbox Series X/S kan bereik. Hy verduidelik egter dat die rou krag van die Switch 2 na verwagting onder dié van die Xbox Series S sal wees.

Om hiervoor te vergoed, kan die Switch 2 nuwe tegnologie genaamd DLSS (deep learning super sampling) gebruik wat 4K-resolusie op laer-aangedrewe toestelle kan simuleer. Dit kan 'n vergelykbare visuele ervaring met inheemse 4K bied, terwyl prestasiedoeltreffendheid gehandhaaf word.

Alhoewel daar nog onsekerheid is oor die Switch 2 se terugwaartse versoenbaarheid en amptelike onthullings-/bekendstellingdatums, stel Nate The Hate voor dat die volgende Nintendo Direct oor ongeveer drie dae uitgesaai sal word, moontlik op 14 September. Dit is belangrik om daarop te let dat Nintendo Directs tipies plaasvind op Donderdae.

Ten slotte, die gerugte kenmerke van die Nintendo Switch 2 dui op verbeterde werkverrigting, verminderde laaitye en die potensiële gebruik van DLSS-tegnologie. Aanhangers wag gretig op verdere opdaterings van Nintendo oor hierdie hoogs verwagte konsole.

Bronne:

- Eurogamer

– VGC