Apple se M3 Macs uitgestel tot 2023, volgens ontleders

Volgens die betroubare Apple-ontleder Ming-Chi Kuo, sal die eerste golf van Apple se hoogs verwagte M3 Macs eers in 2023 bekend gestel word. Kuo, wat dikwels binne-inligting van Apple se vervaardigingsverskaffingskettings ontvang, het nie spesifieke besonderhede oor die vertraging verskaf nie. Hierdie verskuiwing in tydsberekening weerspieël Apple se vrystelling van M2-gebaseerde MacBook Pro- en Mac mini-ontwerpe, wat aanvanklik vir laat 2022 beplan is, maar uiteindelik in Januarie 2023 bekendgestel is.

Bloomberg se Mark Gurman, nog 'n prominente bron van inligting oor Apple se produkte, het ook sy voorspellings oor 'n moontlike Mac-aankondiging in Oktober hersien. Alhoewel hy glo dat Apple 'n paar produkte sal hê om na September bekend te stel, insluitend 'n potensiële iPad Air-verversing, verwag hy dat hierdie vrystellings deur middel van persvrystellings eerder as voorafopgeneemde aankondigingsvideo's gedoen sal word.

Dit is opmerklik dat Kuo se aankondiging slegs na die MacBook-reeks verwys en nie ander toestelle binne Apple se portefeulje nie. Die iMac staan ​​uit as een toestel wat lankal tyd is vir 'n verversing, aangesien dit die enigste Mac-model bly sonder 'n variant van die M2-skyfie. Aan die ander kant het nie-MacBooks soos die Mac mini, Mac Studio en Mac Pro meer onlangse opdaterings met M2-skyfies ontvang.

Die M3-skyfies sal na verwagting vervaardig word met behulp van 'n nuwe 3 nm-proses van Taiwan Semiconductor (TSMC). Hierdie proses sal Apple in staat stel om skyfiewerkverrigting te verbeter sonder om kragverbruik te verhoog. Die M3-reeks sal na verwagting addisionele SVE- en GPU-kerne bevat in vergelyking met die M2-weergawes, sowel as argitektoniese verbeterings wat deur Apple ingestel is.

Diegene wat tans Intel Mac's gebruik wat dalk traag of onversoenbaar met macOS Sonoma voel, kan uitsien na die M3-generasie as 'n waardevolle opgradering. Vroeë aannemers van die eerste M1 Macs aan die einde van 2020 kan ook die M3-reeks aanloklik vind vir 'n opgradering.

Alhoewel dit onseker bly of Apple sy Mac-reeks sal aanspreek tydens sy September-geleentheid, sal ons regstreekse dekking van die aankondigings verskaf op 12 September om 1:XNUMX Eastern Time.

