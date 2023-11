Wetenskaplikes gebruik tropiese blom om dwelmontwikkelingsproses te revolusioneer

In 'n opwindende deurbraak het navorsers aan die Universiteit van Bath die unieke eienskappe van 'n tropiese blom ingespan om die farmaseutiese industrie se benadering tot geneesmiddelontwikkeling te revolusioneer. Geïnspireer deur die natuur, het die span daarop gefokus om meer stabiele en doeltreffende middels te skep deur gebruik te maak van 'n tegniek wat afgelei is van die Oldenlandia affinis, 'n klein pers blommetjie.

Tradisioneel is geneesmiddelbehandelings gerig op siekteverwante proteïene om hul aktiwiteit te blokkeer, maar daar is beperkings op die gebruik van klein molekules vir hierdie doel, veral om proteïeninteraksies te blokkeer. Om hierdie beperkings te oorkom, ondersoek die farmaseutiese industrie nou die gebruik van klein proteïene genaamd peptiede, wat kan lei tot verbeterde geneesmiddelontdekking.

Een van die uitdagings met peptiede en proteïene as geneesmiddelkandidate is hul strukturele kwesbaarheid. Hulle is geneig om te ontrafel, sensitief vir hoë temperature en sukkel om selle binne te dring waar baie beduidende dwelmteikens woon. Die Universiteit van Bath-span het egter 'n nuwe oplossing vir hierdie kwessies ontwikkel.

Die tegniek behels die skep van "sikliese" proteïene en peptiede deur hul begin- en eindpunte te verbind, hul stabiliteit teen hitte en chemikalieë te verbeter en makliker selpenetrasie te vergemaklik. Om dit te bereik, het die navorsers die ensiem OaAEP1 van Oldenlandia affinis gebruik, dit aangepas en in bakteriële selle geïntegreer vir massaproduksie. Hierdie innoverende benadering bied hoër opbrengste, gebruik volhoubare biologies-vriendelike reagense, vereenvoudig die proses en verminder koste.

Om die doeltreffendheid van hul metode te demonstreer, het die navorsers hul bakteriese OaAEP1-tegnologie toegepas op 'n proteïen genaamd DHFR. Hulle het gevind dat die koppeling van die proteïen se kop- en stertpunte sy temperatuurweerstand verhoog het terwyl sy normale funksie gehandhaaf word.

Hierdie ontdekking hou beduidende implikasies in vir die geneesmiddelontdekkingsbedryf. Professor Jody Mason van die Universiteit van Bath se Departement Lewenswetenskappe het die belangrikheid van hierdie deurbraak beklemtoon en gesê dat siklisering proteïene en peptiede baie meer robuust maak, en die gebruik van die superkrag van die Oldenlandia-aanleg maak voorsiening vir die skepping van 'n kragtige instrument wat sal help in dwelm ontdekking.

Die potensiële toepassings van hierdie tegniek strek verder as die farmaseutiese industrie. Dr. Simon Tang, 'n navorsingsgenoot in die Universiteit van Bath se departement Lewenswetenskappe, het die relevansie daarvan in die voedselindustrie, skoonmaakmiddelindustrie, biotegnologie en bio-energieproduksie beklemtoon.

Die navorsers het 'n patent vir hierdie baanbrekende tegniek ingedien. Hul studie, gepubliseer in die Journal of the American Chemical Society Gold, is 'n belangrike stap vorentoe in die ontwikkeling van geneesmiddels en maak nuwe deure oop vir meer effektiewe en toeganklike behandelings.

Algemene vrae

Wat is die betekenis daarvan om die tropiese blom in geneesmiddelontwikkeling te gebruik?

Die tropiese blom, Oldenlandia affinis, beskik oor 'n unieke kwaliteit om natuurlik sikliese proteïene te skep as deel van sy verdedigingsmeganisme. Deur hierdie superkrag in te span en die blom se ensiem te verander, het wetenskaplikes aan die Universiteit van Bath 'n tegniek ontwikkel wat die skepping van meer stabiele en doeltreffende middels moontlik maak.

Waarom is sikliese proteïene en peptiede belangrik in geneesmiddelontwikkeling?

Sikliese proteïene en peptiede bied verbeterde stabiliteit teen hitte en chemikalieë, wat hulle meer robuust maak as geneesmiddelkandidate. Hulle fasiliteer ook makliker selpenetrasie, wat noodsaaklik is om siekteverwante proteïene te teiken en die gewenste terapeutiese effekte te lewer.

Hoe vereenvoudig die nuwe tegniek die geneesmiddelontwikkelingsproses?

Die nuwe tegniek wat deur die navorsers aan die Universiteit van Bath ontwikkel is, behels die gebruik van bakteriële selle om sikliese proteïene en peptiede te produseer. Hierdie benadering bied hoër opbrengste, gebruik volhoubare reagense, en verminder die aantal stappe wat in die produksieproses vereis word, wat dit eenvoudiger en meer koste-effektief maak.

Watter ander bedrywe kan baat vind by hierdie deurbraak?

Benewens die farmaseutiese industrie, kan die voedselindustrie, skoonmaakmiddelindustrie, biotegnologiesektor en bio-energieproduksie almal potensieel voordeel trek uit hierdie deurbraak. Die tegniek se toepassings strek verder as geneesmiddelontwikkeling, en bied geleenthede vir innovasie en verbeterde prosesse in verskeie velde.