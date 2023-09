Die Super Mario 64 Vraagtekenblok Lego-stel is te koop

By

Die Super Mario 64 Question Mark Block Lego-stel is 'n massiewe huldeblyk aan die geliefde videospeletjie. Met 2,064 64 stukke laat hierdie stel aanhangers toe om omgewings en karakters van Super Mario XNUMX te herskep. En die beste deel? Dit is tans te koop by Amazon en Target vir die laagste prys ooit.

Gewoonlik geprys teen $199.99, die Super Mario 64 Question Mark Block Lego-stel is nou beskikbaar vir slegs $159.99. Hierdie afslag gee aanhangers die geleentheid om hierdie monolitiese navraagsteen teen 'n meer bekostigbare prys te besit.

Wat hierdie Lego-stel uitsonder, is sy interaktiewe kenmerke. Die vraagtekenblok draai slim oop om miniatuur replikas van ikoniese elemente uit Super Mario 64 te openbaar. King Bob-omb, Big Mr. I, en verskeie ander geheime en paaseiers is almal in hierdie stel ingesluit.

Behalwe dat dit 'n diorama is, kan die Question Mark Block Lego-stel ook gekombineer word met die Lego Super Mario-stelsel vir bykomende speelbaarheid. En as jy die Lego Super Mario Starter-kursusse met Mario en Luigi dopgehou het, is dit nou die tyd om te koop. Hierdie voorgeregstelle, gewoonlik teen $59.99, word tans tot $47.99 afgeslag.

Moenie die geleentheid misloop om hierdie ongelooflike Lego-stel te besit en die wêreld van Super Mario 64 in 'n heel nuwe dimensie te verken nie. Kry joune vandag terwyl dit nog beskikbaar is teen 'n afslagprys.

