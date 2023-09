Aandele maak laer oop namate beleggers wag op Apple-gebeurtenis en inflasiedata

Aandele het Dinsdag laer op Wall Street geopen namate beleggers Apple se hoogs verwagte valgebeurtenis gewag het en afgetel het na Woensdag se sleutelinflasiedataverslag. Die Nasdaq Composite het die terugtrekking gelei, met sowat 0.3% af as gevolg van 'n daling in Oracle-aandele nadat die sagtewarevervaardiger 'n verlangsamende groei in wolkverkope getoon het. Die S&P 500 het sowat 0.2% gedaal, terwyl die Dow Jones Industrial Average met sowat 0.1% gedaal het.

Tegniese aandele, veral Apple, sal Dinsdag die middelpunt wees, aangesien die maatskappy na verwagting die iPhone 15 by sy hoogs verwagte herfsgeleentheid sal bekendstel. Boonop bou afwagting op vir die blockbuster Arm IPO. Die skyfie-ontwerper se notering is na berig word tot 10 keer oorteken, met die bestelboek wat vroeg Dinsdagmiddag sal sluit.

Stygende oliepryse het ook kommer laat ontstaan ​​oor inflasie se weerstand teen die Federale Reserweraad se pogings om druk af te koel. WTI-ruolie en Brent-termynkontrakte het vroeg Dinsdag tot naby nege maande hoogtepunte geklim nadat OPEC-data 'n aanbodtekort van meer as 3 miljoen vate per dag volgende kwartaal aan die lig gebring het.

Beleggers fokus op Woensdag se deurslaggewende Amerikaanse verbruikersinflasiedata en kyk na tekens van 'n verlangsaming in besteding. Donderdag se vrystelling van die Augustus-kleinhandelverkopeverslag sal verdere insig gee in huishoudings se veerkragtigheid.

Die komende ekonomiese data sal tydens sy September-vergadering beoordeel word vir die potensiaal daarvan om die Federale Reserweraad te beïnvloed. Beleggers oorweeg of bykomende rentekoersverhogings op die tafel bly en of dit in die aandelemark ingeprys is.

In die algemeen wag aandelemarkdeelnemers gretig op Apple se gebeurtenis, ontleed inflasiedata en oorweeg die potensiële impak van toekomstige rentekoersbesluite deur die Federale Reserweraad op die mark.

Bronne:

- Yahoo Finansies