Die Dow Jones-nywerheidsgemiddelde styg namate Tesla en Qualcomm styg

Die Dow Jones Industrial Average het met 0.3% of 88 punte gestyg, terwyl die Nasdaq met 1.2% gestyg het en die S&P 500 met 0.7%. Tesla het 'n aansienlike hupstoot ervaar, met sy aandeel wat met meer as 10% gestyg het nadat Morgan Stanley die maatskappy van gelyke gewig tot oorgewig opgegradeer het. Die opgradering was gegrond op die potensiële impak van Tesla se superrekenaar, Dojo, wat data van sy voertuie kan verwerk om KI-modelle vir selfbesturende motors op te lei. Morgan Stanley-ontleders voorspel dat Dojo tot $500 miljard tot Tesla se ondernemingswaarde kan byvoeg deur die vinniger aanvaarding van "robotaxis" en netwerkdienste te bevorder.

Die skyfievervaardiger Qualcomm het ook goed gevaar, met 'n styging van 4% in sy aandeelprys. Dit het gekom nadat hy sy ooreenkoms uitgebrei het om Apple van 5G-modems vir sy iPhones te voorsien deur 2025. Die tydsberekening van die ooreenkoms is strategies, aangesien Apple na verwagting die nuwe iPhone 15 by 'n komende bekendstellingsgeleentheid sal onthul. Wedbush skat dat 'n kwart van Apple se 1.2 miljard geïnstalleerde basis nie hul iPhones in vier jaar opgegradeer het nie, wat 'n geleentheid bied vir Apple om pryse vir die iPhone 15 Pro en Max-modelle te verhoog.

Disney en Charter Communications het 'n dispuut oor kabelfooie opgelos, wat Charter se kabelkliënte toegelaat het om weer toegang tot verskeie kanale in besit van Disney te kry. Die ooreenkoms gee ook aan sommige Spectrum-kliënte toegang tot advertensie-ondersteunde programme Disney+ en ESPN+. Hierdie positiewe ontwikkeling het beleggersentiment in media-aandele soos Fox Corp Class A, Paramount en Warner Bros Discovery Inc.

In ander nuus, JM Smucker het 'n ooreenkoms aangegaan om Hostess Brands vir $34.25 per aandeel te verkry, wat laasgenoemde op ongeveer $5.6 miljard gewaardeer het. Alhoewel JM Smucker se aandeel met 6% gedaal het, het Hostess 'n 19% sprong tot 'n nuwe hoogtepunt van 52 weke gesien. JM Smucker het as oorwinnaars uit die stryd getree teen mededinging van General Mills in die bodoorlog vir Hostess Brands.

Oor die algemeen het die aandelemark positiewe bewegings gesien wat gedryf word deur opgraderings, beduidende transaksies, die oplossing van geskille en strategiese produkbekendstellings.

Definisies:

– Dow Jones Industrial Average: ’n aandelemarkindeks wat die aandeleprestasie meet van 30 groot maatskappye wat op aandelebeurse in die Verenigde State genoteer is.

– S&P 500: ’n aandelemarkindeks wat die prestasie volg van 500 groot maatskappye wat op aandelebeurse in die Verenigde State genoteer is.

– Nasdaq: ’n aandelemarkindeks wat ongeveer 3,000 XNUMX aandele insluit wat op die Nasdaq-beurs verhandel word, wat bekend is vir sy tegnologie-gefokusde maatskappye.

– Tesla: ’n elektriese voertuig en skoon energie maatskappy.

– Qualcomm Incorporated: 'n multinasionale halfgeleier- en telekommunikasietoerustingmaatskappy.

– Apple: 'n tegnologiemaatskappy wat bekend is vir sy verbruikerselektronika, sagteware en dienste.

– Disney: ’n multinasionale vermaak- en mediakonglomeraat.

– Charter Communications: 'n telekommunikasie- en massamediamaatskappy.

– JM Smucker: ’n voedsel- en drankmaatskappy wat bekend is vir sy verskeie verbruikershandelsmerke.

– Gasvrou Brands: ’n maatskappy wat peuselkoeke en gebak vervaardig.

– General Mills: 'n multinasionale voedselvervaardigingsmaatskappy.

Bronne:

– Morgan Stanley-kliëntnota

– Wedbush-ontleding