Steam vier 20ste bestaansjaar: van kontroversie tot oorheersing in die dobbelbedryf

Steam, die gewilde digitale verspreidingsplatform vir videospeletjies, vier sy 20ste bestaansjaar. Steam, wat op 12 September 2003 bekendgestel is, het aanvanklik terugslag ondervind van rekenaarspelers wat dit as 'n bedreiging vir multispeler-bedienerblaaiers en fisiese skywe beskou het. Valve se vrystelling van Half-Life 2, wat Steam vereis het om te speel, was egter 'n groot sukses en het die weg gebaan vir Steam se oorheersing in die bedryf.

Ondanks aanvanklike skeptisisme het speletjie-uitgewers uiteindelik die waarde van Steam en sy groot gebruikersbasis erken. Vandag het groot uitgewers soos EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix en selfs Blizzard Steam omhels as die de facto rekenaarspeletjieplatform. Selfs Epic Games, met sy Epic Games Store, het gesukkel om te kompeteer met Steam se momentum, al het miljoene dollars aan gratis speletjies weggegee.

Valve se uiteindelike doel met Steam was om 'n platform te bied vir enige speletjie-ontwikkelaar om hul spelers direk te bereik en hul gehoor te bou. Deur die jare het Steam die beste platform geword vir indie-speletjie-ontdekking, wat 'n gerieflike plek bied om speletjies te koop en te speel met konstante verkope en nuwe funksies.

Tydens die pandemie het Steam se gewildheid die hoogte ingeskiet, met 10 miljoen spelers wat in Januarie gelyktydig aangemeld het. Boonop het Valve se onlangse aankondiging van die Steam Deck-speletjie-handheld nuwe opwinding na die platform gebring en sy gebruikerskoppelvlak verbeter.

Terwyl Steam sy 20ste bestaansjaar vier, het dit verander van 'n omstrede DRM-instrument na 'n geliefde speletjie-tuiste vir miljoene rekenaarspelers. Ten spyte van sy vroeë uitdagings, het Steam 'n simbool geword van die vooruitstrewende digitale verspreidingslandskap in die spelbedryf.

Bron: The Verge deur Sean Hollister.