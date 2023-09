State maak staat op die bekostigbare konnektiwiteitsprogram om die digitale kloof te oorbrug

State regoor die Verenigde State werk daaraan om die digitale kloof te sluit deur digitale aandeleplanne te implementeer wat fokus op die verskaffing van bekostigbare breëbandtoegang aan alle inwoners. Een van die sleutelinstrumente waarop state staatmaak, is die Affordable Connectivity Program (ACP), 'n inisiatief wat deur die Federal Communications Commission (FCC) gestig is om lae-inkomste huishoudings te help om breëbanddienste te bekostig.

Louisiana is die voorloper in ACP-inskrywing, met meer as 50 persent van die kwalifiserende inwoners wat aan die program deelneem. In sy digitale aandeleplan beoog ConnectLA om ACP-inskrywings op kort termyn tot meer as 635,000 980,000 en op lang termyn XNUMX XNUMX te verhoog. Net so sien Montana ACP-inskrywing as 'n deurslaggewende strategie om die bekostigbaarheidsgaping vir sy inwoners aan te spreek. Die staat se konsep Digitale Geleentheidsplan fokus op die verhoging van bewustheid en bystand aan kwalifiserende huishoudings in die ACP-inskrywingsproses.

Utah, soos baie state, het 'n beduidende deel van sy bevolking met beperkte toegang tot bekostigbare internetdiens. Die Utah Breëbandsentrum het bevind dat die ACP die mees impakvolle bekostigbaarheidsbate is wat vir inwoners beskikbaar is. Wes-Virginië en Wyoming erken ook die belangrikheid van die ACP in die bereiking van digitale gelykheid. Wes-Virginia beoog om 250,000 2028 kwalifiserende huishoudings teen XNUMX by die ACP ingeskryf te hê, terwyl Wyoming daaraan werk om internetdiensverskaffers se deelname aan die program te verhoog en bewustheid onder kwalifiserende huishoudings te verhoog.

Die ACP bied tans bekostigbare breëbandtoegang aan meer as 20 miljoen huishoudings landwyd. FCC-ramings dui egter daarop dat befondsing vir die program binne die volgende jaar kan opraak. In reaksie hierop het Jessica Rosenworcel, voorsitter van die FCC, en 45 Kongreslede van albei partye leierskap aangemoedig om ACP-finansiering uit te brei om te verseker dat miljoene Amerikaners nie toegang tot breëband verloor nie.

Die toekoms van die ACP bly onseker, maar state is hoopvol dat beleidmakers die bekostigbaarheidskant van die digitale kloof sal aanspreek en befondsing vir die program sal verseker. Met die doel om universele breëbandtoegang te bereik en die digitale kloof te oorbrug, maak state op die ACP staat om breëband vir lae-inkomste inwoners bekostigbaar te maak en hulle geleenthede vir onderwys, gesondheidsorg en werk te bied.

Definisies:

– Digitale gelykheid: Om te verseker dat alle mense en gemeenskappe die vaardighede, tegnologie en kapasiteit het wat nodig is om ten volle by die digitale ekonomie te baat.

– Digitale kloof: Die gaping tussen individue en gemeenskappe wat toegang tot en gebruik van inligting- en kommunikasietegnologie het en dié wat nie het nie.

