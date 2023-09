Verstaan ​​​​die fisika agter die virale Starfield Aartappelskeersel

Verlede week het 'n videogreep van 'n Starfield-speler wat 20,000 XNUMX aartappels in hul skip se kajuit gestop het, virale gegaan. Terwyl die vermetelheid van so 'n prestasie aandag getrek het, lê die werklike fassinasie in die feit dat al daardie aartappels "fisika het". Maar wat beteken dit vir iets om "fisika te hê"? Hoekom is mense so verstom deur 'n hoop tuimelende aartappels in 'n ruimteverkenningspeletjie?

Om hierdie verskynsel te verstaan, het ons na verskeie speletjie-ontwikkelaars uitgereik vir insig. Nikita Luzhanskyi, 'n Unreal Engine-ontwikkelaar, het verduidelik hoe botsings tussen voorwerpe in speletjies bereken word. In wese, wanneer twee voorwerpe in die werklike lewe bots, kom fisika ter sprake. In virtuele ruimtes het rekenaars egter tyd nodig om die fisika vir elke betrokke voorwerp te bereken. Hoe meer voorwerpe in die mengsel is, hoe meer berekeninge is nodig, wat dinge meer kompleks maak.

Luzhanskyi het ook beklemtoon dat speletjies teen 'n sekere raamtempo werk, soos 60 rame per sekonde (fps). Binne elke sekonde verwerk die speletjie-enjin insetdata, pas dit toe op die spelwêreld, bereken voorwerpinteraksies en gee die beeld op die skerm weer. Hoe meer voorwerpe daar is, hoe meer kontrole moet die enjin uitvoer vir realistiese interaksies. Die oorskryding van die boonste limiet van die raamtempo kan egter veroorsaak dat die spel stadiger word, wat vir spelers ongewens is.

Om voorwerpbeweging in 'n speletjie te bereken, behels die gebruik van veelvuldige algoritmes om klein bewegings tussen bosluise of tydintervalle te bereken. Faktore soos versnelling, spoed en botsings word in ag geneem. Om realistiese botsings met honderde of duisende voorwerpe te bereik, vereis doeltreffende en vinnige kode.

Die genialiteit van die Starfield-aartappelskeersel lê in die feit dat alhoewel 20,000 20,000 aartappels met mekaar, die vloer en 'n bewegende deur bots, hulle soos werklike aartappels optree. Liam Tart, hoofkunstenaar by Unknown Worlds, verduidelik dat alhoewel die aartappels stil kan voorkom, simuleer hulle eintlik fisika te alle tye. Gewoonlik, wanneer voorwerpe in die nabyheid is, veroorsaak botsings bons en wankel, maar die aartappels in die skeersel beweeg liggies net wanneer die deur oopgaan. Dit is 'n indrukwekkende prestasie om meer as XNUMX XNUMX aartappels te simuleer sonder 'n beduidende daling in raamkoers.

Megan Fox, stigter van Glass Bottom Games, beklemtoon verder die potensiële uitdagings wat uit hierdie simulasie kon ontstaan ​​het. Sy verduidelik die verskil tussen SVE-fisika, wat op die rekenaar werk, en GPU-fisika, wat op die grafiese kaart loop. Terwyl GPU-fisika meer geskik is vir selfstandige simulasies, is SVE-fisika beter vir interaktiewe simulasies wat spelerinteraksies behels. Die feit dat die aartappelsimulasie met behulp van SVE-fisika verkry is, dra by tot die ontsagwekkende aard van die snit.

Ten slotte, die virale Starfield-aartappelskeersel wys die ingewikkeldhede van fisika-simulasies in speletjies. Die blote aantal betrokke aartappels het 'n uitdaging in terme van rekenkrag en kode-optimering gebied. Die feit dat die aartappels soos regte aartappels gedra het ten spyte van hul virtuele omgewing, is wat hierdie snit werklik verstommend maak.

