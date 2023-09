Starfield stel rekord op as Bethesda se grootste spelbekendstelling

Starfield, die hoogs verwagte ruimte-RPG van Bethesda, het 'n merkwaardige toetrede tot die spelwêreld gemaak. Sedert dit op 31 Augustus vrygestel is, het die speletjie meer as 6 miljoen spelers gewerf, wat dit die grootste bekendstelling in Bethesda se geskiedenis maak. Die gewildheid daarvan het omgesit in indrukwekkende aanvanklike verkoopsgetalle, met Starfield wat beide digitale en fisiese verkoopskaarte oorheers.

Op Steam beklee die speletjie tans die nommer-twee-posisie op die wêreldwye topverkopegrafiek, net agter die jarelange kampioen, Counter Strike: Global Offensive. Alhoewel Starfield ongeveer 200,000 4 gelyktydige spelers het, vergeleke met CS:GO se miljoen, het dit die spelertelling van ander ikoniese Bethesda RPG's soos Skyrim, Fallout XNUMX en The Elder Scrolls Online oortref.

Die sukses van Starfield is nie beperk tot die digitale wêreld nie. In die Verenigde Koninkryk het die speletjie die boonste plek op die fisieke verkoopskaart behaal, en het titels soos Hogwarts Legacy en Mario Kart 8 Deluxe oortref. Christopher Dring, hoof van GamesIndustry.Biz, het Starfield se prestasie geprys en sy fisiese bekendstelling vergelyk met Diablo 4, wat 'n groot digitale treffer was.

Alhoewel Starfield gratis beskikbaar is vir Xbox- en rekenaareienaars met 'n Game Pass-intekening, koop sommige aanhangers die speletjie gewillig om Bethesda Studios te ondersteun en die voortgesette sukses daarvan te verseker. Een speler het hul redes uitgespreek vir die aankoop van die digitale weergawe, en verklaar dat die ondersteuning van die speletjie finansieel sal lei tot meer inhoud en ondersteuning van die ontwikkelaars.

Terwyl Bethesda nie amptelike verkoopsyfers bekend gemaak het nie, dui Starfield se prestasie op 'n sterk begin vir die wedstryd. Aangesien die spelgemeenskap gretig op meer opdaterings wag, blyk dit dat Starfield homself stewig gevestig het as 'n monumentale vrystelling vir Bethesda.

Bronne:

– Steam se wêreldwye topverkopegrafiek

– GamesIndustry.Biz Twitter-draad