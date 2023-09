Hoe om geld te verdien met die verkoop van smokkel in Starfield

Opsomming: Geld verdien in Starfield kan 'n tydrowende proses wees, maar daar is maniere om die proses te bespoedig. Een van die maklikste metodes is die verkoop van smokkel, onwettige items soos geoesde organe, wat in vyandelike geboue en skepe gevind word. Contraband is gemerk met 'n geel simbool en kan verkoop word vir 'n aansienlike wins. Die beste plek om smokkelary te verkoop is The Den, 'n ruimtestasie wat in The Wolf-stelsel geleë is. Om jou skip by The Den vas te maak, moet jy binne 500 m van die stasie af kom. Binne The Den, sal jy die Trade Authority-verkoper vind, wat 11,000 XNUMX krediete beskikbaar het en 'n gerieflike plek bied om jou smokkelary te verkoop.

Wanneer jy smokkelary by The Den verkoop, sal jy nie by aankoms geskandeer word nie, al is dit 'n UC militêre struktuur. Om die Handelsowerheid-verkoper se krediete terug te stel, moet jy altesaam 48 uur wag, hetsy deur twee keer vir 24 uur te sit of te slaap. Daar is stoele voor die Handelsowerheid vir jou gerief.

Dit is belangrik om daarop te let dat The Den in The Wolf-stelsel die korrekte ligging is, aangesien daar ook 'n ou, vernietigde Den is. Daarbenewens is daar 'n kans dat jy 'n Handelsowerheid-handelskip kan teëkom terwyl jy deur die ruimte reis, maar dit word aanbeveel om by The Den te verkoop om 'n gewaarborgde plek te verseker.

As jy jou verdienste uit smokkelary wil maksimeer, oorweeg dit om so vroeg as moontlik in die Handelsvaardigheid te belê. Hierdie sosiale vaardigheid laat jou toe om items vir 10% meer te verkoop en word meer winsgewend met elke rang.

In die algemeen is die verkoop van smokkelary in Starfield 'n winsgewende manier om vinnig geld te verdien. Onthou om versigtig te wees en vermy om met smokkelgoed betrap te word deur afgeskermde vrag te gebruik of vinnig uit die area te reis voordat sekuriteit jou skip skandeer.

